Brittiläiset veronmaksajat maksavat vähintään 200 000 euroa jokaista Ruandaan lähetettyä siirtolaista kohden

Ruanda-kumppanuuden myötä brittiläiset veronmaksajat voisivat maksaa yli 2 miljoonaa puntaa siirtolaista kohden vain muutaman sadan uuden tulijan poistamisesta.

Britannian Ruandan karkotusohjelman tähtitieteelliset kustannukset ovat paljastuneet hallituksen menoja valvovan elimen uudessa raportissa. Raportti paljastaa, että jokainen Länsi-Afrikan valtioon lähetetty siirtolainen maksaa brittiläisille veronmaksajille vähintään 171 000 puntaa (200 000 euroa).

Perjantaina julkaistun Kansallisen tilintarkastusviraston, National Audit Office (NAO) –raportin mukaan Britannian hallitus on maksanut Ruandalle jo 220 miljoonaa puntaa ETIF-rahastosta (Economic Transformation and Integration Fund), jonka tarkoituksena on tukea maan talouskasvua, vaikka se ei ole lähettänyt yhtään siirtolaista Kigaliin.

Vuoteen 2027 asti maksetaan vuosittain kolme 50 miljoonan punnan lisämaksua, ja 120 miljoonan punnan lisämaksu lähetetään muuttoliikkeen ja talouskehityksen kumppanuuden puitteissa, kun Ruanda on siirtänyt 300 siirtolaista Britanniasta.

Jokaisesta maahan vastaanotetusta siirtolaisesta maksetaan 20 000 punnan kertamaksu ja lisäksi 150 874 puntaa henkilöä kohti viiden vuoden aikana käsittely- ja toimintakustannuksiin.

Ruandan rahoitusjärjestely ja muut maahanmuuton kustannukset

Rahoitusjärjestelyn mukaan Britannian hallitus voisi maksaa 541 miljoonaa puntaa (632 miljoonaa euroa) vain 300 siirtolaisen siirtämisestä, mikä maksaisi brittiläisille veronmaksajille 1,8 miljoonaa puntaa (2,1 miljoonaa euroa).

Nämä ovat vain Ruandan hallitukselle aiheutuvat kustannukset, eikä niissä ole otettu huomioon Britanniaan saapuvien siirtolaisten majoituskustannuksia, mahdollisia oikeudenkäyntikuluja eikä lentokustannuksia – joista jälkimmäisen sisäministeriö arvioi olevan noin 11 000 puntaa siirtolaista kohti, mukaan lukien polttoaine ja lentokoneiden vuokraus.

Sisäministeriö arvioi myös, että tänä vuonna siirtolaisia afrikkalaiseen valtioon saattavan henkilöstön kouluttamisesta aiheutuu 12,6 miljoonan punnan kustannukset, minkä jälkeen henkilöstökustannukset nousevat miljoonaan puntaan vuodessa. Lisäksi se paljasti, että se on jo käyttänyt 15,3 miljoonaa puntaa perustamiskustannuksiin, jotka nousevat 23,5 miljoonaan puntaan vuoden loppuun mennessä.

Sisäministeriön tiedottaja sanoi järjestelmää puolustaessaan, että laittomien maahanmuuttajien karkottamiseen tähtäävät toimet eivät koskaan tule olemaan ”ilman merkittäviä kustannuksia”.

”Ellemme toimi, turvapaikanhakijoiden majoituskustannukset nousevat 11 miljardiin puntaan (12,8 miljardia euroa) vuodessa vuoteen 2026 mennessä. Laiton maahanmuutto maksaa ihmishenkiä ja ylläpitää ihmiskauppaa, ja siksi on oikein, että rahoitamme ratkaisuja, joilla katkaistaan tämä kestämätön kierre”.

”Meillä on vahva suhde Ruandaan, ja molemmat osapuolet ovat edelleen päättäneet määrätietoisesti toteuttaa tätä kumppanuutta”, he lisäsivät.

7 miljoonaa puntaa päivässä laittomien siirtolaisten majoittamiseen

Pääministeri Rishi Sunak pyrkii kiireesti saamaan läpi keskeisen lainsäädännön, jotta karkotuslennoista tulisi todellisuutta ennen seuraavia parlamenttivaaleja, jotka on pidettävä kymmenen kuukauden kuluessa. Hänen hallituksensa Ruandan turvallisuutta koskeva lakiehdotus on parhaillaan Britannian kaksikamarisen parlamentin ylähuoneen, House of Lordsin, käsittelyssä.

Englannin etelärannikolla viime vuosina tapahtuneen laittomien siirtolaisten määrän lisääntymisen vuoksi Britannian hallitus käyttää tällä hetkellä lähes 7 miljoonaa puntaa (8 miljoonaa euroa ) päivässä sellaisten siirtolaisten majoittamiseen, jotka saapuvat maahan laittomasti ennen turvapaikan hakemista.

Sunak on tehnyt ”veneiden pysäyttämisestä” yhden hallituksensa keskeisistä lupauksista.

Lähde: Remix