EPP esittää kolmansien maiden turvapaikkajärjestelmää houkutellakseen oikeistolaisia äänestäjiä

Uusi manifestilupaus on räikeä yritys viedä huomio pois puolueen tuesta EU:n maahanmuuttosopimukselle.

Keskustalainen Euroopan kansanpuolue (EPP) mainostaa maahanmuuttoa koskevia uudistuksia, jotka jäljittelevät Britannian epäonnistunutta Ruandan ”suunnitelmaa”, jossa maahanmuuttajat karkotetaan ulkomaille turvapaikkakäsittelyä varten. Tämä on räikeä yritys vedota oikeistoon ennen Euroopan parlamentin vaaleja, ja kuten eräs Brysselin sisäpiiriläinen kertoi The Guardianille, se saa vasemmiston ”sekoamaan”.

Euroopan parlamentin ryhmä hyväksyi keskiviikkona manifestinsa, jossa sanotaan laittomasta maahanmuutosta:

”Haluamme toteuttaa turvallisten kolmansien maiden käsitteen. Jokainen EU:ssa turvapaikkaa hakeva voitaisiin siirtää myös turvalliseen kolmanteen maahan ja käydä siellä läpi turvapaikkaprosessi.”

Britannian konservatiivipuolueen yritys karkottaa laittomat siirtolaiset Ruandaan on epäonnistunut joka vaiheessa, kärsinyt tappioita tuomioistuimissa ja joutunut ihmissalakuljettajien naureskelun kohteeksi. On epätodennäköistä, että lentoja Afrikan valtioon lähtee ennen tämän vuoden parlamenttivaaleja, ja sen jälkeen on vielä epätodennäköisempää, että konservatiivit ovat virassaan saattamassa politiikkaa loppuun.

EPP:n virkamiehet eivät ole vielä ilmoittaneet, minkä maan tai mitkä maat he valitsevat ulkomailla tapahtuvaan käsittelyyn, mutta he ovat korostaneet, että ”turvallisia maita koskevien kriteerien on oltava Geneven pakolaissopimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen keskeisten velvoitteiden mukaisia”, mikä voisi erottaa sen Britannian suunnitelmasta.

Kysyttäessä, tukeeko EPP:hen kuuluva komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen suunnitelmaa, koalition puheenjohtaja Manfred Weber sanoi: ”Kaikki Euroopan kansanpuolueen ohjelmalliset kannat saavat tukea myös häneltä”.

Euronews uutisoi siirron osoittavan, että EPP pyrkii ”rakentamaan siltoja äärioikeiston kanssa” parantaakseen omia vaalimahdollisuuksiaan. Turvapaikkahakemusten käsittely kolmansissa maissa ei kuitenkaan ole radikaalia eikä uutta. Albania on antanut Italialle vihreää valoa rakentaa käsittelykeskuksia maalleen, ja Tanska hyväksyi lähes kolme vuotta sitten lainsäädännön, jonka nojalla se voi siirtää maahanmuuttajia EU:n ulkopuolelle käsittelyä varten.

Nähtäväksi jää, vakuuttaako EPP:n uusi kanta kolmansien maiden käsittelystä äänestäjät, jotka suhtautuvat vakavasti maahanmuuttoasioihin ja jotka saattavat muistaa ryhmän johtavan tuen EU:n maahanmuuttosopimukselle.

Lähde: European Conservative