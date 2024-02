Eritrealaisten kokoontuminen kärjistyy – vakavat mellakat päättyvät tulihelvettiin

Haagissa on ollut vakavia mellakoita eritrealaisten välillä. Poliisiautoja ja linja-auto sytytettiin tuleen, ja pormestari julisti poikkeustilan.

Eritrealaisten kokoontumisessa Haagissa puhkesi lauantai-iltana vakavia mellakoita. Kahden eritrealaisryhmän välillä oli väkivaltaisia yhteenottoja, joissa heitettiin myös kiviä, poliisi kertoi illalla.

Mellakoitsijat sytyttivät poliisiautoja, linja-auton ja muita autoja tuleen, ja tapahtumarakennus vaurioitui pahoin, kuten televisiokuvissa näkyy. Mellakkapoliisi käytti kyynelkaasua väkivallan tekijöitä vastaan. Pormestari julisti mellakoiden tapahtumapaikalle poikkeustilan, mikä antoi poliisille laajemmat valtuudet.

Poliisin mukaan aluksi ei ollut selvää, missä määrin loukkaantumisia tai pidätyksiä oli tapahtunut. Aluksi ei myöskään ollut tiedossa, mikä yhteenoton nimenomaan laukaisi. Eritrealaisten kokoontumisissa Saksassa ja muissa maissa on viime aikoina ollut toistuvasti vakavia väkivaltaisuuksia. Afrikan sarvessa sijaitsevan maan diktatuurihallituksen kannattajat ja vastustajat ovat ottaneet yhteen.

Diktatuurin kannattajat ja vastustajat ottavat yhteen

Viime kesänä 26 poliisia loukkaantui mellakoissa Eritrean festivaaleilla Hessenin Giessenissä. Vain muutamaa viikkoa myöhemmin 50 ihmistä loukkaantui Eritrealaisten järjestämällä festivaalilla Tukholmassa Ruotsissa. Tel Avivissa kymmeniä ihmisiä loukkaantui syyskuussa, kun Eritrean hallituksen vastustajien mielenosoitus maan suurlähetystössä järjestettyä tapahtumaa vastaan muuttui väkivaltaiseksi.

Noin kolmen miljoonan asukkaan Eritrea sijaitsee Koillis-Afrikassa Punaisenmeren rannalla ja on kansainvälisesti pitkälti eristyksissä. Presidentti Isayas Afewerki on hallinnut maata yhden puolueen diktatuurissa sen jälkeen, kun maa sai itsenäisyyden Etiopiasta vuosikymmeniä kestäneessä sodassa 30 vuotta sitten. Poliittiset puolueet on kielletty ja sanan- ja lehdistönvapautta on rajoitettu ankarasti. Maassa ei ole parlamenttia, riippumattomia tuomioistuimia tai kansalaisyhteiskunnan järjestöjä. Maassa on myös tiukka asevelvollisuus- ja pakkotyöjärjestelmä, jota monet ihmiset pakenevat ulkomaille.

Lähde: dpa