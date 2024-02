Espanjaan laittomasti saapuvien määrä kasvoi 500 prosenttia jo vuonna 2024 – pääministeri Sánchez palkitsee Marokon 45 miljardin euron rahoituspaketilla

Virallisten lukujen mukaan Espanjan alueelle on saapunut vuoden 2024 ensimmäisten kuuden viikon aikana lähes kuusi kertaa enemmän laittomia maahanmuuttajia kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Maata ja merta pitkin saapuneita uusia maahantulijoita kirjattiin 11. helmikuuta mennessä yhteensä 12 262, kun vuoden 2023 ensimmäisten kuuden viikon aikana heitä oli 2 568. Ero on 493 prosenttia, ilmenee YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR) julkaisemista viikkotiedoista.

Valtaosa saapuneista on Afrikasta tulleita venemuuttajia – 12 204 saapumista meritse ja 58 saapumista maitse kirjattiin.

Valtaosa uusista tulijoista käyttää hyväkseen Espanjan mantereesta lounaaseen sijaitsevien Kanariansaarten maantieteellistä haavoittuvuutta, sillä Kanariansaarille on tänä vuonna saapunut tähän mennessä 10 902 siirtolaista. Kriisin laajuutta voidaan mitata siitä, että tämä luku on 902 prosenttia suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan, jolloin Espanjan saariston paikalliset johtajat jo hälyttivät laittoman maahanmuuton kestämättömästä tasosta.

Vuodenvaihteen jälkeen saapuneiden kokonaismäärä on jo yli viidennes viime vuoden kokonaisluvusta, vaikka yleensä ylityksiä on vähemmän epäsuotuisien sääolojen vuoksi, ja yli kolmannes kaikista vuonna 2022 saapuneista.

Espanjan sisäministeriön toimittamat tuoreimmat luvut, joista La Gaceta uutisoi, osoittavat suuntauksen jatkuvan, sillä tänä vuonna laittomasti maahan tulleita henkilöitä on tähän mennessä ollut yhteensä 14 084.

Madridin sosialistihallitusta painostavat kriisin hillitsemiseksi konservatiiviset vastustajat ja maahanmuuttajien kriisipesäkkeiden paikallishallinnon johtajat, jotka ovat ilmaisseet turvallisuushuolia.

Raportoitujen raiskaustapausten määrä Kanariansaarilla on noussut räjähdysmäisesti viime vuosien maahanmuuttovyöryn myötä, ja vuonna 2022 se nousi 167 tapaukseen verrattuna edellisvuonna raportoituihin 91 tapaukseen – lisäys on 84 prosenttia – ja yli kaksinkertaistui viimeisenä pandemiaa edeltävänä vuonna 2019 kirjattuihin 73 tapaukseen verrattuna.

Toinen suuri ongelma on julkisten palvelujen ylikuormittuminen Madridin kanssa, jonka on täytynyt luoda uusia hätämajoituspaikkoja uusille tulokkaille käytöstä poistetuissa sotilaskasarmeissa ja hotelleissa Manner-Espanjassa.

Sosiaalisessa mediassa leviää nyt laajalti kuvamateriaalia valtavista maahanmuuttajajonoista, jotka odottavat veronmaksajien rahoittamia tilauslentoja Kanariansaarilta Madridiin, jotta heidät voitaisiin hajauttaa eri puolille maata.

WATCH: Hundreds of North African migrants lined up outside Tenerife North–Ciudad de La Laguna Airport on Thursday afternoon for their taxpayer-funded flights to the Spanish mainland, courtesy of the socialist government in Madrid.

Myös Espanjan pääkaupungin Barajasin lentoaseman turvapaikkakeskuksen kapasiteettia on jouduttu laajentamaan 50 prosentilla, jotta sinne voidaan ottaa vastaan yhä suurempi määrä suoraan Pohjois-Afrikasta Espanjaan lentäviä matkustajia.

🇪🇸 Madrid-Barajas airport has expanded its asylum holding area by 50 percent after an influx in arrivals led to overcrowding.

More security staff and cleaners have also been recruited due to newcomers leaving the area in a squalid condition.pic.twitter.com/9ZdpdlJaGk

— Remix News & Views (@RMXnews) February 2, 2024