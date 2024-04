Espanjalainen vasemmistopoliitikko erosi jäätyään kiinni oman ulosteensa syönnistä

Vasemmistopuolueeseen kuuluva homoseksuaali espanjalainen kunnanvaltuutettu erosi virastaan sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli kuvia, joissa hän syö omia ulosteitaan. Ulosteen syömisen tarkoitus oli seksuaalinen nautinto.

Daniel Gómez del Barrio toimi valtuutettuna Illescasin kunnassa, joka on noin 30 000 asukkaan pieni kaupunki maan pääkaupungin eteläpuolella. Hän edusti PSOE:ta, Espanjan vasemmistopuoluetta, jonka johtaja on nykyinen pääministeri.

Helmikuun puolivälissä Gómezista jaettiin kuvia ja videoita, jotka hän oli julkaissut sosiaalisen median tileillään ja pornografisilla verkkosivustoilla. Yhdellä videolla valtuutettu näyttää olevan alasti lattialla syömässä omia ulosteitaan.

Ranskalainen uutislähde FDS väitti, että poliitikko tarjosi itseään seksuaaliseen käyttöön ja kuvasi haluavansa olla ”paljastettu, nöyryytetty ja alennettu”. Hän myös kuvasi halunsa ”syödä munaa, olla huora ja käyttää itseään pisuaarina”, ja El Diairo väitti hänen viitanneen itseensä ”seksuaalisena orjana”.

ABC Spainin mukaan Gómez ilmoitti valokuvien ja videoiden vuotamisesta poliisille, joka aloitti asian tutkinnan. Hän osallistui helmikuun kunnanvaltuuston kokoukseen ”täysin normaalisti”, jossa vuodot olivat vain ”sivuseikka”, kertoi lähde ABC Spainille. Kuitenkin 22. maaliskuuta lisää valokuvia valtuutetusta alkoi levitä ympäri kaupunkia perinteisen palmusunnuntain juhlien aikana, ja pienessä yhteisössä ei ”muusta puhuttukaan.”

Toinen lähde kertoi, että lisää kuvia Gómezista oli saatavilla internetissä, jossa hän oli alasti ja hänen virallinen kunnanvaltuuston tunnuksensa näkyi.

27. maaliskuuta Gómez pakotettiin eroamaan, ja hänet erotettiin nuoriso-, lasten- ja perheasioista vastaavan kunnanvaltuuston johtajan tehtävästään pormestari José Manuel Tofiñon toimesta.

Eroamisensa jälkeen nuori valtuutettu jätti perheensä kodin kaupungissa, jossa hän asui vanhempiensa kanssa. Hänen isänsä, entinen poliisi, jäi eläkkeelle samalla viikolla helmikuussa, kun kuvat ja videot alun perin vuotivat.

Gómez ei ole ainut vasemmistolainen, joka on jäänyt kiinni ulosteiden syönnistä. Vuonna 2017 internetissä nousi viraaliksi video, jossa naamioitunut äärivasemmistolainen lyö varoittamatta Richard Spenceriä, jonka kerrotaan kehittäneen termin Alt Right. Lyöjä saatiin kuitenkin paljastettua ja selvisi, että hän on Slave Ray-nimellä mm. ulosteensyömis-pornoa tekevä aikuisviihde-esiintyjä.

Äärivasemmistolaisilla oli takavuosina Suomessa usein mielenosoituksissa käytössä ollut iskulause ”rasistis ja fasistit, syökää paskaa!” Vasemmisto on kuitenkin itse kunnostautunut tässä kulinaristisessa lajissa.

Lähde: The Publica