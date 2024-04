EU myönsi suomalaisyrityksille 6,1 miljoonaa euroa sähkön ja vedyn jakeluasemien rakentamiseen

Suomalaisille yrityksille on myönnetty EU:n rahoitusta 1,9 miljoonaa euroa sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen Baltiaan sekä 4,2 miljoonaa euroa raskaan liikenteen vetyasemien rakentamiseen Suomeen. Rahoitusta myönnettiin Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) liikenneohjelmasta.

EU rahoittaa muun muassa sähkön ja kaasun jakeluinfrastruktuurin rakentamista ja edistää liikenteen hiilestä irtautumista Euroopan laajuisella TEN-T-verkolla. TEN-T yhdistää rautatiet, sisävesireitit, tiet ja meri- ja lentoyhteydet yhdeksi liikenneverkoksi.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurin (Alternative Fuels Infrastructure Facility, AFIF) viidennellä hakukierroksella Euroopan komissio jakoi yhteensä 424,6 miljoonaa euroa. CEF-liikenneohjelman komitea päätti tukien myöntämisestä 9.4.2024.

Neste Oyj ja Neste Markkinointi Oy saivat EU:n rahoitusta sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen Baltiaan yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa julkisen suurteholatauksen runkoverkko 19 huoltoasemalle. Latauspisteistä kaksi tehdään Viroon, yhdeksän Latviaan ja kahdeksan Liettuaan. Suomalainen emoyhtiö vastaa hankkeen koordinoimisesta ja paikalliset tytäryhtiöt muun muassa infrastruktuurin rakentamisesta.

Vireon Hydrogen Oy sai rahoitusta raskaan liikenteen vihreän vedyn tankkausasemien rakentamiseen Suomeen ja Tanskaan yhteensä 9,2 miljoonaa euroa, josta Suomeen tulevan rahoituksen osuus on 4,2 miljoonaa euroa. Hankkeessa on tarkoitus rakentaa ja ottaa käyttöön Pohjois-Suomesta Ruotsin ja Tanskan kautta Manner-Eurooppaan ulottuva vihreän vedyn tankkausasemaverkosto. Hankkeeseen sisältyy seitsemän julkisesti avointa vetytankkausasemaa, joissa voi tankata sekä henkilöautoja että raskaan liikenteen ajoneuvoja. Suomeen rakennetaan neljä asemaa Tornioon, Liminkaan, Jyväskylään ja Helsinki-Vantaan lentokentälle. Hankkeessa on myös osuus, joka tehdään Tanskaan.

Mitä seuraavaksi?

Seuraava vuoden 2024 CEF-hakukierros vaihtoehtoisten käyttövoimien infrastruktuurille sulkeutuu 24.9.2024.

Lisätietoja:

liikenneneuvos Marjukka Vihavainen-Pitkänen, p. 0295 342 685, marjukka.vihavainen-pitkanen@gov.fi

Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto: Uutinen 10.4.2024. Transport infrastructure: over EUR 424 million of EU funding to boost zero-emission mobility

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom: 2024 CEF Liikenteen vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan haun ensimmäinen vaihe

Tiedote 26.10.2023: Suomalaiset yritykset hakevat EU-tukea sähkön ja vedyn jakeluasemille

Liikenne- ja viestintäministeriö