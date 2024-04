EU-vaalien äänestyspaikka määräytyy 19.4. asuinpaikan perusteella

EU-vaalien vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy äänestäjän asuinpaikan perusteella. Kesäkuun EU-vaalien eli europarlamenttivaalien äänioikeusrekisterin tiedot poimitaan väestötietojärjestelmästä 19.4.2024.

EU-vaalien vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan äänioikeutetulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa. Sen sijaan ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

EU-vaalien vaalipäivä on Suomessa sunnuntai 9.6.2024. Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 29.5.–4.6.2024. Ulkomailla ennakkoäänestysajanjakso on 29.5.–1.6.2024, mutta monien ulkomailla sijaitsevien ennakkoäänestyspaikkojen aukioloaika on tätä lyhyempi.

Vaikka äänioikeutettu muuttaisi 19.4. jälkeen, äänestyspaikka määräytyy aiemman asuinpaikan mukaisesti.

Äänioikeusilmoitus lähetetään postitse tai Suomi.fi-palveluun

Äänioikeutetuille lähetetään huhti−toukokuun aikana ilmoitus äänioikeudesta. Jos äänioikeutettu on ilmoittanut vastaanottavansa viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään hänelle vain Suomi.fi-verkkopalveluun. EU-vaaleissa sähköisen äänioikeusilmoituksen saa noin 1,2 miljoonaa suomalaista.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Laura Nurminen, p. 0295 150 008, etunimi.sukunimi@gov.fi

erityisasiantuntija Elina Rissanen, p. 0295 150 248, etunimi.sukunimi@gov.fi

vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, p. 0295 150 128, etunimi.j.sukunimi@gov.fi

Tietoa EU-vaaleista vaalit.fi:ssä

EU-vaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat tulospalvelussa

Oikeusministeriö