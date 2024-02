Frontexin entinen päällikkö kertoo sisäpiirin tietoa EU:n komission pyrkimyksistä massamaahanmuuttoon ja avoimiin rajoihin

Ranskalainen Fabrice Leggeri järkytti 17. helmikuuta eurooppalaista eliittiä ilmoittamalla, että hän asettuu ehdolle Marine Le Penin Kansallisen liittouman Euroopan parlamentin jäseneksi tulevissa EU-parlamenttivaaleissa. Remix Newsin yksinoikeudella antamassa haastattelussa Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) entinen johtaja vuosina 2015-2022 kertoo, mikä sai hänet liittymään Le Penin puolueeseen.

Mikä sai entisen Frontexin johtajan päättämään asettua ehdolle Euroopan parlamentin vaaleissa ja vieläpä Marine Le Penin Kansallisen liittouman kanssa?

Fabrice Leggeri: ”Kuten tiedätte, toimin Euroopan raja- ja merivartioviraston Frontexin johtajana yli seitsemän vuotta. Olin ulkorajojen ja maahanmuuton hallintaa ja siten laittoman maahanmuuton torjuntaa koskevan eurooppalaisen koneiston ytimessä.

Tämän seurauksena olen todistaja ja keskeinen toimija, joka on ymmärtänyt, että tarvitaan kiireellisiä toimia Euroopan komission kielteisten maahanmuuttoa koskevien toimien torjumiseksi. Tajusin, että Euroopan komissio ei pidä laitonta maahanmuuttoa ongelmana vaan hankkeena.

Tulin erityisen tietoiseksi tämän tosiseikan vakavuudesta, kun Ursula von der Leyenin komissio saapui vuoden 2019 lopussa ja erityisesti tässä von der Leyenin komissiossa Euroopan unionin sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson.

Hän on vasemmistolainen, joka kuvailee itseään sosiaalidemokraatiksi, mutta hän aloitti poliittisen elämänsä Ruotsissa Vänsterpartiet Kommunisterna – vasemmistopuolueessa. Hänen näkemyksensä asioista on mielestäni paljon lähempänä äärivasemmistoa, kuten Jean-Luc Mélenchonin Ranskassa toimivaa France Insoumisea (Alistumaton Ranska) kuin sosiaalidemokraatteja.

Näin tämän Euroopan komission äärimmäisen kielteisen puolen maahanmuuttoa ajavien kansalaisjärjestöjen lobbareiden vaikutuksen alaisena, ja kaikki tämä tietyllä vasemmiston, äärivasemmiston ja vihreiden aktivismin taustalla Euroopan parlamentissa.

Kaikki tämä motivoi minua toimimaan. Tajusin nimittäin, että virkamiehenä on rajansa sille, mitä voi tehdä, vaikka vastuu olisikin suuri, kuten minun tapauksessani. Joten joko eroat ja pysyt hiljaa tai lopetat työsi. Kolmas ratkaisu, kun todella tuntee julkisen palvelun ja yleisen edun, on siirtyä politiikkaan.

Minua järkytti erityisesti se, miten Euroopan komissio ja erityisesti komission jäsen Johansson reagoivat, kun he muuttivat Frontexin toiminta-ajatusta.

Ylva Johansson kertoi minulle heti lokakuun 2019 lopussa, kun näin hänet ensimmäisen kerran: ”Mutta miksi te tarvitsette aseita ja univormuja, kun kyseessä on eurooppalainen joukko-osasto? Maahanmuuttajat tulevat rakkaudesta, ja teidän tehtävänne on ottaa heidät vastaan. Eurooppa on ikääntyvä maanosa, ja piditte siitä tai ette, teidän on toivotettava heidät tervetulleiksi.”

Silloin totesin itselleni, että toimeksiantomme on muuttunut täysin, sillä tehtävä, jonka vuoksi minut valittiin ja valittiin uudelleen toiselle kaudelle, oli rakentaa eurooppalainen elin, joka olisi kuin EU:n jäsenvaltioita avustava rajapoliisi.

Ja jos valitsin Marine Le Penin Kansallisen liittouman astuakseni politiikkaan, se johtuu siitä, että haluan vastustaa Ursula von der Leyenin komissiota, jonka presidentti Emmanuel Macron asetti. Olen päättäväisesti von der Leyenin ja Macronin vastustaja.

Mitä tulee tähän komission jäsen, Ylva Johanssonin lausuntoon, komissio kiisti sen viime viikolla heti sen jälkeen, kun olitte jo maininnut sen Ranskan Journal du Dimanche -lehdessä (JDD), ja sanoi, että lausuntonne tästä aiheesta ovat vääriä. Vahvistatte siis, että hän sanoi niin. Kuulitte hänen sanovan niin, kun tapasitte hänet ensimmäisen kerran lokakuussa 2019, eikö totta?

Fabrice Leggeri: ”Voin vahvistaa tämän. Minusta on hämmästyttävää, että Euroopan komission ja komission jäsenen Johanssonin taholta eräs saksalainen toimittaja Die Welt -lehdestä tapasi minut muutama viikko sitten, kun työskentelin artikkelin parissa, joka julkaistiin 21. tammikuuta 2024 Die Welt am Sonntag -lehdessä, ja hän siteerasi tätä samaa lausetta, jonka hän kirjoitti Johanssonista, mutta ennen julkaisemista hän kysyi asiasta Johanssonin kabinetilta, joka kieltäytyi kommentoimasta asiaa.

Jos Johansson piti tätä lausetta valheellisena, hänen olisi pitänyt sanoa se jo tammikuun puolivälissä Welt am Sonntagin toimittajalle Tim Röhnille. Miksi hän sanoo tämän vasta nyt, kun siitä on tullut keskeinen lause Ranskan vaalikampanjan käynnistämisessä?”

Olit Ranskan sosialistihallituksen sisäministeriön korkea virkamies, ja sosialistihallitus ehdotti sinua Frontexin johtoon vuonna 2014. Tarkoittaako tämä, että sinulla oli ennen vasemmistolaisia näkemyksiä, vai olitko yksinkertaisesti epäpoliittinen virkamies, joka olisi yhtä hyvin voinut hoitaa samoja tehtäviä oikeistohallituksessa?

Fabrice Leggeri: ”En ollut lainkaan vasemmistolainen, enkä tehnyt politiikkaa. Olin johtava virkamies ja kunnioitin asemani puolueettomuutta. Henkilökohtaisesti olen aina kallistunut oikealle, mutta se ei ole estänyt minua tekemästä työtäni lojaalisti, erityisesti Manuel Vallsin sosialistihallitusta kohtaan, jossa Bernard Cazeneuve oli sisäministerinä.

Tuolloin Bernard Cazeneuve esitti ehdokkuuttani, koska hän halusi ranskalaisen ehdokkaan, ja hänen näkemyksensä oli, että Frontexin pitäisi auttaa parantamaan Schengen-alueen toimintaa eli valvomaan ja suojelemaan ulkorajoja.

Tämä tapahtui vuonna 2014 jäsenvaltioiden äänten saamiseksi käydyn kampanjan aikana, ja hän sanoi minulle, että Schengen-alue ei selviäisi, jos emme onnistuisi tekemään rajavalvonnasta uskottavaa. Vuonna 2011 alkoi arabikevät, joten ministeri Cazeneuve kertoi minulle tuolloin, että meidän on valvottava ulkorajojamme, koska muuten jäsenvaltiot menettäisivät luottamuksensa ja Schengen-alue romahtaisi.

Tehtävä sopi minulle hyvin, koska siihen kuului ulkorajojen vahvistaminen eikä maahanmuuttajien tuominen maahan.

Bernard Cazeneuve ei kysynyt minulta poliittisia mielipiteitäni. Hän yksinkertaisesti katsoi, että minulla oli pätevyyttä ja tahtoa mennä sinne valvomaan rajoja, ja siksi hän katsoi voivansa tukea ehdokkuuttani.”

Luuletteko todella, että voitte vaikuttaa EU:n politiikkaan Euroopan parlamentin penkiltä käsin? Vaikka Kansallinen liittouma ja sen liittolaiset parantaisivat tulostaan entisestään viime vaaleihin verrattuna, ikuisella faktisesti suurella koalitiolla, joka ulottuu ”keskustaoikeistolaisesta” Euroopan kansanpuolueesta (EPP) äärivasemmistoon, on joka tapauksessa aina enemmistö, eikö niin?

Fabrice Leggeri: ”Asia on niin, että meidän on toimittava sekä kansallisella että EU:n tasolla. Eurovaalien tarkoituksena on lähettää Kansallisen liittouman jäseniä Euroopan parlamenttiin. Jos minut valitaan, tehtäväni, johon haluaisin osallistua, on ensinnäkin rakentaa liittoutumia eri maiden Euroopan parlamentin jäsenten kanssa, joiden herkkyys on samanlainen kuin meidän, ja jotka näyttävät olevan vastatuulessa ainakin maahanmuuton ja avoimien rajojen suhteen.

Ajatuksena on, että jos hallitsemme yhdessä jopa kolmasosaa Euroopan parlamentista, voimme saada painoarvoa estävänä vähemmistönä, joka on otettava huomioon.

EPP:n on silloin pakko kantaa vastuunsa. Hallitseeko se vasemmalta vai oikealta? Onko se edelleen eurooppalainen oikeisto, vai onko siitä tulossa jonkinlainen sekalainen joukko, jossa on kaikenlaisia näkemyksiä?

Pystymme luultavasti vaikuttamaan ainakin EPP:n oikeistoon, joka tuntee olevansa lähempänä euroskeptistä kolmasosaa Euroopan parlamentista kuin vasemmistoa ja äärivasemmistoa, ei ainoastaan maahanmuuton ja rajojen, vaan myös esimerkiksi vihreän sopimuksen osalta. Olemme jo nähneet tämän suuntaisia liikkeitä nykyisellä vaalikaudella, joka lähestyy loppuaan.

Euroopan parlamenttia pyydetään myös äänestämään seuraavan Euroopan komission kokoonpanosta. Jos valtioiden ja hallitusten päämiehet valitsevat jälleen Ursula Von der Leyenin Euroopan komission puheenjohtajaksi, äänestän Kansallisen liittouman valittuna jäsenenä ”ei”. Silloin äänestetään jokaisesta EU-komissaarista, ja haluan tuoda tietoni ja kokemukseni EU:sta mukaan esittämään teräviä kysymyksiä ja grillaamaan ehdokkaita EU-komissaarien virkoihin.

Kansallisessa liittoumassa emme halua, että Ylva Johanssonin kaltaiset EU-komissaarit kertovat meille, että maahanmuutto on hyvä asia, että meidän pitäisi päästää kaikki sisään ja että meidän ei pitäisi estää laittomia maahanmuuttajia ylittämästä rajoja.

Emme halua, että tämä nainen töräyttelee neuvostossa jäsenvaltioiden sisäministerien kokouksissa, muka viestin välittämiseksi että: ”Minua ei kiinnosta paskan vertaa, mitä te sanotte minulle.” Koska niin hän tekee aina, kun ministerit sanovat asioita, joista hän ei pidä.

Näin kävi usein, kun puolalaiset ministerit tai valtiosihteerit käyttivät puheenvuoron, mutta ei ainoastaan heistä. Aina kun joku ministeri puhui rajojen valvonnan tarpeesta ja vastusti laitonta maahanmuuttoa ja maahanmuuttosopimuksen uudelleensijoitusjärjestelmää, komissaari Johansson silminnähden ärsyyntyi ja käski heitä painumaan helvettiin.

Emme todellakaan halua tällaisia ihmisiä, ja minun tehtäväni on myös osallistua yhdessä muiden Ranskan Kansallisen liittouman valittujen edustajien ja muiden eurooppalaisten poliittisten ryhmien valittujen edustajien kanssa, jotka ovat liittolaisia tai ainakin lähellä ohjelmaamme, ehdokkaiden hiillostamiseen ja myöhemmin valppaaseen valvontaan sen suhteen, mitä Euroopan komissio tekee.”

Onko rajojen puolustaminen poliittisen osallistumisesi päätavoite?

Fabrice Leggeri: ”Pidän rajavalvontaa erittäin tärkeänä, mutta olen myös hyvin huolissani Euroopan demokraattisista prosesseista.

Rajoja ja maahanmuuttoa koskevan kysymyksen lisäksi on joitakin hyvin tärkeitä aloja, jotka ovat strategisesti tärkeitä eurooppalaisten tulevaisuuden kannalta ja jotka Euroopan komissio on ottanut haltuunsa, vaikka sillä ei ole siihen oikeutta.

Annan teille esimerkin, joka on tehnyt minuun vaikutuksen viime kuukausina. Puhutaan taloudellisesta turvallisuudesta, ja Euroopan komissio ja sisämarkkinoista vastaava komission jäsen Thierry Breton ajavat tätä asiaa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ehdotti tätä hänelle voimakkaasti.

”Taloudellisessa turvallisuudessa” on kuitenkin sana ”turvallisuus”, eikä Euroopan komissiolla ole toimivaltaa turvallisuuden alalla.

Olen huolissani siitä, että Euroopan komissio ja siten Euroopan komission jäsenet, joiden takana on koko Euroopan komission byrokratia, jonka sosiologiaa tunnen, yrittävät käsitellä äärimmäisen strategisia ja arkaluonteisia turvallisuuskysymyksiä, kun komissiolla ei ole siihen institutionaalista toimivaltaa. Lisäksi sillä on puolueellinen ajattelutapa tietyissä asioissa.

Jos minut valitaan, haluan siksi pystyä harjoittamaan demokraattista valppautta minut valinneiden ranskalaisten puolesta. Mutta ranskalaisten lisäksi myös kaikki muut Euroopan unioniin kuuluvat Euroopan kansat voivat olla huolissaan tästä kaikesta, ja minun ääneni voi liittyä muiden Euroopan parlamentin jäsenten muista maista ilmaisemiin huoliin.”

Mitä tulee rajakysymykseen, uskotteko todella, että Marine Le Pen pärjää paremmin kuin Giorgia Meloni? Pääministeri Meloni oli myös luvannut lopettaa laittoman maahanmuuton toteuttamalla voimakkaita toimenpiteitä. Hän oli puhunut jopa merisaarrosta, ja nyt yli vuoden ajan, kun hän on ollut vallassa oikeistokoalition johdossa, voimme nähdä, että hän ei ole onnistunut yhtään paremmin kuin edeltäjänsä ja jopa huonommin kuin Conten ensimmäinen hallitus, kun Salvini oli sisäministeri.

Fabrice Leggeri: ”Olen vakuuttunut siitä, että Kansallinen liittouma tekee oikean diagnoosin selkeällä tavalla maahanmuutosta ja siitä, että Ranskalla on kiire. Ja meidän on toimittava kahdessa vaiheessa. On Euroopan parlamentin vaalit ja sitten, kolme vuotta myöhemmin Ranskassa, presidentinvaalit ja parlamenttivaalit.

Mitä enemmän painoarvoa Marine Le Penin Kansallisen liittouman kaltaisilla puolueilla on EU:n tasolla, sitä enemmän voimme saada Euroopan komission kuriin.

Muistan, että noin 48 tuntia ennen Italian vaaleja Euroopan komission puheenjohtaja Von der Leyen uhkasi italialaisia taloudellisilla pakotteilla, jos he eivät äänestäisi oikein, eli jos he valitsisivat koalition, joka tekisi Giorgia Melonista pääministerin. On siis selvää, että tiettyjä jäsenvaltioita uhkaillaan ja kiristetään.”

Olet siis sitä mieltä, että Giorgia Melonin ja hänen hallituksensa hämmästyttävän löyhä maahanmuuttopolitiikka on osittain seurausta Brysselin kiristyksestä, eikö niin?

Fabrice Leggeri: ”Kyllä, mielestäni Italia on joutunut kiristyksen uhriksi EU:n varoilla, ja tämä kävi varsin selvästi ilmi jo von der Leyenin lausunnoista kaksi päivää ennen Italian vaaleja.”

Seuraajasi Frontexin johtajana, hollantilainen Hans Leijtens, sanoi hiljattain, että hänen mielestään laitonta maahanmuuttoa on ”mahdotonta pysäyttää” kokonaan ja että laitonta maahanmuuttoa on ”hallittava”. Ja aloittaessaan toimikautensa Frontexin johtajana toukokuussa 2022 hän sanoi haluavansa puhdistaa Frontexin ”myrkyllisestä” ilmapiiristä ja lupasi korostaa ihmisoikeuksien kunnioittamista eikä ummistaa silmiään ulkorajoilla tapahtuvilta työntöiltä. Miten kuvailisit tätä uutta lähestymistapaa Frontexin tehtävään?

Fabrice Leggeri: ”En kommentoi henkilökohtaisesti seuraajaani, mutta esitän poliittisen kommentin. Mielestäni Frontexin uuden johtajan lausunto osoittaa ja vahvistaa, että Euroopan komissio on nyt ottanut vallan Euroopan rajavalvontavirastossa.

Todisteena tästä haluan mainita erään asian, joka yllätti minut ennen kuin Hans Leijtens astui virallisesti virkaansa, kun hän piti lehdistötilaisuuden komission jäsenen Johanssonin kanssa Berlaymont-rakennuksessa, jossa komission päämaja sijaitsee. Sitä en ollut tehnyt minä enkä edeltäjäni, eikä yksikään komission jäsen ollut pyytänyt minua tekemään sitä. Kun sain pitää lehdistötilaisuuksia komission jäsenen kanssa, se tapahtui kenttävierailujen yhteydessä, kun vierailimme Euroopan rajavartiolaitoksessa.

Itse asiassa nämä Frontexin uuden johtajan lausunnot vahvistavat, että Frontexin poliittinen valvonta on siirtynyt Euroopan komissiolle ja komission sisään tunkeutuneille maahanmuuttoa ajaville lobbaajille.”

Fabrice Leggeri on tällä hetkellä kolmantena Kansallisen liittouman Euroopan parlamenttivaalilistalla.

Lähde: Remix