Gazprom ilmoittaa ennätystuloksesta ja lopettaa toimitukset Nord Stream 1:n kautta

Venäjän valtio voi luottaa muhkeisiin voittoihin: Gazprom ilmoittaa 41,6 miljardin euron voitosta vuoden ensimmäiseltä puoliskolta ja haluaa maksaa osinkoa. Samaan aikaan kaasutoimitukset Nord Stream 1:n kautta keskeytettiin.

Venäläinen kaasuyhtiö Gazprom on raportoinut ennätyksellisestä voitosta vuoden ensimmäisellä puoliskolla huolimatta Ukrainan sodan vuoksi määrätyistä länsimaiden pakotteista. Tulos oli 2,5 biljoonaa ruplaa eli 41,63 miljardia euroa. Samalla yhtiö ilmoitti maksavansa nyt osinkoa.

Vielä toukokuussa Gazprom hylkäsi suunnitelmansa maksaa ennätyksellisen suurta osinkoa vuoden 2021 tuloksen perusteella eikä jakaa osakkeenomistajille osinkoa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1998. Alun perin osakkeenomistajien oli määrä saada 52,53 ruplaa osakkeelta viime vuodelta. Se olisi ollut yhtiön historian korkein voitto. Ensimmäiseltä vuosipuoliskolta Gazprom haluaa maksaa 51,03 ruplaa osakkeelta. Osakkeenomistajien on vielä hyväksyttävä ehdotus 30. syyskuuta.

Venäjän valtio, joka omistaa yli 50 prosenttia osakkeista, hyötyy todennäköisesti eniten maksusta.

Gazprom teki vuonna 2021 ennätyksellisen 2,09 biljoonan ruplan (vastaa noin 27,5 miljardia euroa) voiton öljyn ja kaasun hintojen jyrkän nousun ansiosta.

Länsimaat ovat asettaneet Venäjälle pakotteita Ukrainan sodan vuoksi. Vastineeksi Gazprom on vähentänyt huomattavasti kaasutoimituksiaan Eurooppaan. Nyt toimitukset Itämeren Nord Stream 1 -kaasuputken kautta, joka on viimeinen ja tärkein reitti Saksaan, on jälleen keskeytetty. Tämä kävi ilmi keskiviikkoaamuna Euroopan maakaasunsiirtoverkoston (Entsog) verkkosivuston tiedoista.

Lähde: Der Spiegel