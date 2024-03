Haitilainen raiskasi 15-vuotiaan invalidin Yhdysvaltain Massachusettsissa – kuvernööri: ”Sellaista sattuu”

Avoimia rajoja kannattavat poliitikot eivät tunnetusti halua ottaa vastuuta lemmikkiensä teoista.

Yhdysvaltain Massachusettsin demokraatti kuvernööri Maura Healey antoi kylmäävän lausunnon liittyen rikokseen, jossa paikallisessa vastaanottokeskuksessa asunut haitilainen maahanmuuttaja Cory B. Alvarez, oli raiskannut 15-vuotiaan invaliditytön.

”Se on kauhea tilanne. Se on kauhea syytös. Ajatukseni ovat uhrin ja hänen perheensä luona,” Healey oli aloittanut lausuen poliitikkojen tyypillistä jargonia, esittäen olevansa shokissa ja jatkoi: ”Kyseessä oli yksilö, joka saapui laillisesti kansallisen ohjelman mukaisesti. Vaikka meillä on turvajärjestelmät ja ennakkotarkistukset, toisinaan sellaista sattuu.”

Republikaanien kuvernööriehdokas Kelly Ayotte oli vaatinut lausunnon johdosta demokraattipuolueen kilpailijaansa, Joyce Craigia, irtisanoutumaan Healeyn hyväksymisestä mukaan kuvernöörikilpailuun.

”Tämä on ongelma poliitikoissa. Vaarallisella turvapaikkapolitiikalla on todellisia seurauksia, ja kun järjestelmä laiminlyö lapsemme, ei ole riittävää sanoa ”sellaista sattuu.” Se on hyväksymätöntä ja asia on korjattava. Maura Healyn tulisi hävetä. Ikävä kyllä Joyce Craig on samaa mieltä mentorinsa kanssa vaarallisesta turvapaikkapolitiikasta. Craigin tulee irtisanoutua Healyn hyväksynnästä kilpaan ja tuomita turvapaikkapolitiikka,” Ayotte sanoi.

Craigin vaalitiiminjohtaja oli kuvannut Ayotten lausuntoa ”Iljettäväksi hyökkäykseksi.”

