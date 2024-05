Ilman huoltajaa tullut alaikäinen sai töitä kotihoidosta – raiskasi 80-vuotiaan

Luulajan kotihoitopalvelussa työskentelevää miestä syytetään palvelutalossa asuvan iäkkään asukkaan raiskauksesta. Mies on tullut Ruotsiin niin sanottuna ”ilman huoltajaa tulleena pakolaislapsena”. 76-vuotias Meta Wiborgh, joka auttoi afganistanilaista oleskeluluvan saamisessa, on järkyttynyt uutisesta. – ”Minusta se tuntuu todella kauhealta”, hän kertoo Samnyttille.

Syytetyn miehen nimi on Mones Afshar. Väestörekisterin mukaan hän on 24-vuotias, tuli Ruotsiin Afganistanista siirtolaiskriisin aikana eikä hänellä ole sukulaisia maassa. Hänen tapauksensa herätti paikallisten tiedotusvälineiden huomion, ja hänelle myönnettiin lopulta pysyvä oleskelulupa joulukuussa 2018.

Nyt Mones Afsharia syytetään kotihoidon työntekijänä tapahtuneesta 80-vuotiaan naisen raiskauksesta. Syytteen mukaan hän ”vei naisen sängylle, asetti hänet selälleen ja suoritti sitten emätinyhdynnän”. Raiskaus luokitellaan törkeäksi.

Afgaania syytetään myös kultakaulakorun ja kultasormuksen varastamisesta 87-vuotiaalta naiselta. Hän kiistää molemmat rikokset.

”Olin niin yllättynyt”

Törkeä raiskaus tehtiin iltapäivällä 16. helmikuuta tänä vuonna Mjölkuddenin palvelutalossa Luulajassa. Mones Afshar soitti naisen asunnon ovikelloa, ja kun nainen avasi oven, hänen kimppuunsa hyökättiin välittömästi.

”Hän vain työnsi minut maahan niin, että makasin selälläni. Hän ei ottanut paitaani pois, mutta housut ja pikkuhousut hän riisui päältäni, raiskattu nainen kertoo poliisikuulusteluissa.

”Olin niin yllättynyt. Tällaista ei ole koskaan ennen tapahtunut minulle. Ei nuoruudessani eikä…, hän jatkaa.”

Raiskauksen jälkeen nainen menee kerrosta alempana asuvan naapurin kotiin. Mies auttaa naista hälyttämään poliisin.

”Se oli kuin paholainen olisi ottanut naisen valtaansa”

Kun poliisi kuulustelee Mones Afsharia persian kielen tulkin avulla, hän kiistää, että hänen ja naisen välillä olisi tapahtunut mitään seksuaalista. Kun poliisi kysyy häneltä toisessa kuulustelussa, miten on mahdollista, että hänen spermaansa löytyi naisen emättimestä, hän ei osaa selittää sitä.

”Ei, minulla ei ole mitään selitystä”, hän sanoo.

Teknisten todisteiden painostamana Mones Afshar muuttaa yhtäkkiä mieltään. Hän väittää nyt sen sijaan, että 60-vuotias nainen vietteli hänet suudelmilla ja hyväilyillä.

”Sitten hän alkoi hyväillä ja kähmiä minua. Se oli kuin paholainen olisi ottanut naisen valtaansa, ja minut houkuteltiin ja otin häntä kädestä ja menimme sänkyyn, hän sanoo.

”Koska en ollut maannut naisen kanssa pitkään aikaan, joten se kesti vain ehkä minuutin.

”Hän ei saisi palata tänne”

Syyttäjä Kristin Andersson on nostanut syytteen Mones Afsharia vastaan. Syytetyn lausunnon lisäksi hänellä on käytössään siemennesteen muodossa olevia DNA-jälkiä ja muita teknisiä todisteita.

”Se on hyvä todiste siinä mielessä, että sain syytteen nostettua, muuten en yksinkertaisesti olisi nostanut syytettä”, hän kertoo Samnyttille.

Vankeusrangaistuksen lisäksi syyttäjä haluaa, että 24-vuotias afganistanilainen karkotetaan Ruotsista elinkautiseksi tuomionsa kärsittyään.

”Kun rangaistukset ovat näin korkeat, voi määrätä elinkautisen. En ole määritellyt kieltoaikaa, joka on välillisesti pysyvä. Hän ei saisi palata tänne!” syyttäjä sanoo.

Andersson kuitenkin huomauttaa, että tuomioistuin päättää tuomiosta ja siitä, pitäisikö karkotuksen olla määräaikainen vai ei.

”Uskomattoman surullista”

Kun Mones Afshar haki turvapaikkaa Ruotsista, hän asui jonkin aikaa Meta Wiborghin kotona. Luulajan 76-vuotias nainen on aiemmin työskennellyt sen puolesta, että useammat maahanmuuttajat saisivat jäädä Ruotsiin – ja saanut useita kertoja mediahuomiota tästä työstä – mutta nyt hän on pääasiassa mukana ilmastonmuutoskysymyksissä.

”Kun kyse oli tämän lukiolaisen puolesta, olin aika pitkään tukemassa ja kannustamassa häntä suorittamaan koulunsa loppuun, mutta hän ei koskaan ollut niin halukas tekemään niin”, hän pohdiskelee Samnyttille.

Meta Wiborgh kertoo, että hän sai tietää Mones Afsharin raiskaussyytteestä yhteisen ystävän kautta.

”Minusta se tuntuu todella kauhealta. Minulla ei ole muuta sanottavaa kuin että se on uskomattoman surullista. En ole ollut häneen yhteydessä vuosiin. Hän katosi maailmastani”, hän sanoo.

”Emme ole aina olleet samaa mieltä asioista, hän ja minä, mutta en koskaan voinut kuvitella, että jotain tällaista voisi tapahtua. Se tuntuu kauhealta!”

Suvaitsevainen ei tunne syyllisyyttä

76-vuotias vasemmistoaktivisti ja eläkkeellä oleva lääkäri ei tunne itselleen minkäänlaista syyllisyyttä tai häpeää siitä, että mies, jonka hän auttoi jäämään Ruotsiin, on nyt syyllistynyt erittäin vakavaan rikokseen.

”Ei, en tunne. Tietysti ehkä minun pitäisi tehdä niin, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Hän oli aivan kuten kaikki muutkin. Ihminen, jolla oli suuri tarve saada kunnon elämä. Sitten hän ilmeisesti käytti sitä väärin, ja se tuntuu hyvin surulliselta”, Meta Wiborgh sanoo.

”Aika lailla näin minä ajattelen. Hänellä oli samat tarpeet kuin kaikilla muillakin, jotka tulivat suuren pakolaisaallon aikana. On selvää, että hänelle pitää antaa mahdollisuus kuten muillekin, mutta sitten hän on ilmeisesti käyttänyt luottamusta väärin. Se on surullista, hyvin surullista.”

Lähde: Samnytt