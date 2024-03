Irlanti: Eutanasia on liberaalien seuraava tavoite

Kahden kansanäänestyksen häviäminen, joilla haluttiin poistaa sana ”nainen” perustuslaista ja muuttaa Irlannin lainsäädännön mukaista perheen määritelmää, ei näytä tyrmänneen Irlannin edistysmielisiä. Torstaina 21. maaliskuuta eutanasian laillistaminen läpäisi ratkaisevan virstanpylvään Irlannin parlamentissa (Oireachtas).

Trotskilaisen kansanedustajan (TD) Gino Kennyn vuonna 2020 tekemän aloitteen, joka sai hiljaista tukea tasavallan hallitsevilta keskustapuolueilta, parlamentin kuoleman avustamista käsittelevä komitea hyväksyi suunnitelmat, jotka koskevat sekä eutanasian että kuoleman avustamisen käyttöönottoa kuolemansairaille.

Eutanasia on tällä hetkellä viimeisin kohde vuosikymmenen ajan jatkuneessa liberalisoinnissa, joka on heikentänyt Irlannin lainsäädännön taustalla olevaa katolista arvomaailmaa. Tämä viimeisin pyrkimys seuraa abortin laillistamista kansanäänestyksellä vuonna 2018 ja samaa sukupuolta olevien avioliiton laillistamista vuonna 2015.

Ei ole tiedossa, vaaditaanko Irlannin hallitusta järjestämään kansanäänestys eutanasian laillistamiseksi. Hallituspuolueet tuskin kuitenkaan kiirehtivät lakiesitystä parlamentissa ennen seuraavia vaaleja, jolloin liberaalien lainsäätäjien on aloitettava prosessi uudelleen.

Irlannin liberaalien kansanäänestysten aikakausi saattaa kuitenkin olla ohi, sillä hallitseva Fine Gael -puolue on myöntänyt, että tulevissa äänestyksissä on vaarana populistinen vastareaktio, kun maahanmuutosta tulee nopeasti Irlannin politiikan keskeinen kysymys.

Katolinen kirkko ja konservatiiviset lainsäätäjät, kuten senaattori Ronan Mullen, ovat vastustaneet eutanasian laillistamista. Hän on aiemmin kampanjoinut asiasta päättävän komitean ideologista kaappausta vastaan.

Reagoidessaan päätökseen aloittaa eutanasiaa koskeva lainsäädäntöprosessi Family Solidarity -järjestö varoitti, että hallituspuolueet olivat ”jättäneet huomiotta monien irlantilaisten lääketieteellisten järjestöjen vetoomukset, jotka ovat korostaneet eettisiä dilemmoja ja kaltevan pinnan mahdollisuutta”.

Järjestö hylkäsi väitteet siitä, että eutanasian laajentamisen estämiseksi oletetut suojatoimet toimisivat, ja kuvaili, että jokaisella lainsäädäntöalueella, jossa käytäntö on otettu käyttöön, suojatoimet ovat ”vähitellen murentuneet”. Se lisäsi, että sen sijaan huomiota olisi kiinnitettävä palliatiiviseen hoitoon.

Eutanasia on tällä hetkellä laillista viidessä Euroopan maassa: Alankomaissa, Belgiassa, Luxemburgissa ja viime aikoina myös Saksassa ja Espanjassa. Alankomaiden järjestelmä on saanut erityistä mainetta siitä, että se on ollut lempeä ja valmis tappamaan potilaita, joilla on pikemminkin psyykkisiä kuin kuolemaan johtavia sairauksia.

Monet Irlannin parlamentissa puhuneet ovat varoittaneet, että Irlanti saattaa seurata Alankomaiden esimerkkiä, ja eutanasiaa vastustava Janie Lazar on kyseenalaistanut ”ennakoitavissa olevan kuoleman” käsitteen käytön.

Viraalivideo, jossa yksi Irlannin johtavista lakiasiantuntijoista, professori William Binchy, on ottanut yhteen erään edistyksellisen senaattorin kanssa, on jo herättänyt huomiota valtavirrassa, kun taas konservatiivit varoittavat, että liberaalit parlamentaarikot ovat kaapanneet eutanasiaa koskevan prosessin.

Senator Lynn Ruane rudely harangues Prof William Binchy of the Pro-Life Campaign in this clip. She even accuses him of being a ’white, privileged man’ (thereby singling out his race, class and sex). pic.twitter.com/qkzcBh15j4

— David Quinn (@DavQuinn) November 9, 2023