Kansalaisen haastattelussa Lauri Hokkanen, SML

Kansalainen haastattelee europarlamenttivaaliehdokkaita

Lauri Hokkanen: Sinimusta Liike

Olet 32-vuotias työnjohtaja ja perheenisä Hämeenlinnasta. Miten Euroopan Unioni ja sen päätöksenteko näkyy perheesi arjessa?

Työntekijöideni piti tässä hiljattain suorittaa sertifikaatti, jotta he saisivat käyttää polyuretaanivaahtoa joillain isommilla työmailla.

Millainen on poliittinen taustasi ja miten vaikutat nykyisin puolueesi sisällä?

Lähdin Perussuomalaisten Nuorten toimintaan mukaan 2019. Sitä ennen ”vaikutin” netissä nimimerkin takaa. Vuonna 2020 lähdin mukaan kirjoittamaan Sinimustan Liikkeen yleisohjelmaa ja suunnittelemaan puolueen visuaalista ilmettä. Koen olevani hyvä kaikenlaisessa luovassa työssä, eikä aikomukseni ollut missään vaiheessa jäädä pysyväksi osaksi puoluehallitusta. Kun ensimmäinen kaksivuotinen hallituskausi tuli päätökseen, annoin hyvillä mielin tilaa seuraaville, koska tiesin jäsenistöstämme löytyvän osaavia ihmisiä.

Tällä hetkellä toimin puolueen graafikkona, sekä juonnan ja editoin puolueen omaa podcastia Tapio Rantasen kanssa.

Millainen Eurooppa on/olisi sinun Eurooppasi?

Iso on pientä vahvempi ja yhdessä pienet Euroopan maat ovat voimakkaampia. Se on luonnon laki. En siis lähtökohtaisesti vastusta ajatusta jonkinlaisesta eurooppalaisesta liitosta, mutta nykyisestä Euroopan Unionista ei saa tehtyä eurooppalaisten kansojen kukoistusta edistävää instituutiota. Nykyinen EU tulee lakkauttaa.

Puolueesi haluaa Suomen eroavan Euroopan Unionista. Pidätkö siitä huolimatta tärkeänä pyrkiä EU:n päätöksentekoelimiin?

Mepit eivät voi laatia lakiesityksiä, eikä EU monia Suomelle hyödyllisiä päätöksiä tee. Voisin käytännössä vain hidastaa huonojen päätösten tekemistä, parhaassa tapauksessa estää ne, jos niille löytyy tarpeeksi vastustusta yli ryhmärajojen. Tämä olisi tietenkin parempi kuin se, että sinne äänestetään yhtäkään uutta Sirpa Pietikäistä innoissaan painamaan vihreää nappia.

Mikä tai mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät asiat, mihin europarlamentissa tulisi pyrkiä vaikuttamaan?

Rajakontrolli. Kun ihminen on päästetty ulkorajojen sisään, liikkuminen jäsenvaltioiden välillä on valitettavan vapaata. On parempi ennaltaehkäistä ongelmia, kuin korjata niitä.

Minkä eurooppalaisten puolueiden mepeistä Sinimustan Liikkeen parlamenttiryhmä voisi koostua ja onko sellaista ryhmää tällä hetkellä olemassa?

Pidän epätodennäköisenä, että aidot kansallismieliset puolueet saisivat tarpeeksi monta edustajaa voidakseen muodostaa oman ryhmänsä. Oikeistopopulistiset puolueet pelkäävät natsileimaa niin paljon, että tuskin hyväksyisivät Sinimustan Liikkeen meppiä ryhmäänsä.

Miksi juuri sinua tulisi äänestää?

Puhun oikein hyvää englantia ja pahoittaisin mielelläni mieliä pitämällä jyrkkiä puheita parlamentissa. Se on kovaa työtä, mutta jonkun sekin on tehtävä.

Miten äänestäjä löytää kannanottojasi tai muuta tietoa sinusta?

Sählään Twitterissä/X:ssä ja olen alkanut tekemään videoita YouTubeen.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Missä EU, siellä ongelma!