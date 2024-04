Ehdokashaastattelussa Miro Sarola, Sinimusta Liike

Kansalainen haastattelee europarlamenttivaaliehdokkaita: Miro Sarola, Sinimusta Liike.

Olet 49-vuotias Rovaniemellä asuva miniyrittäjä. Miten Euroopan Unioni ja sen päätöksenteko näkyy pohjoisen Suomen arjessa?

Vaatinee kohtuullista uppoutumista tietää tarkalleen, mitkä lakipykälät suoraan Euroopan unionilta, milloin kansallisia. Rovaniemi ja koko Lappi on toki varsin kansainvälinen. Etnonationalistisena kansallismielisenä pyrin tietysti kantasuomalaisen työvoiman suosimiseen. Yritykset sanovat, että suomalaista sesonkityövoimaa ei ole riittävästi saatavilla. Väitteen totuudenmukaisuus liittyy suoraan EU:n ajamiin arvoihin ja käytäntötöihin, työvoiman vapaaseen liikkuvuuteen ja kilpailun vapauteen. Vaikka ulkomailta tuleva työvoima olisi väliaikaista ja olisi eurooppalaista kantaväestöä, olemme jo ensimmäisessä epäkohdassa: ison osan työstä tekee joku muu kuin suomalaiset. Ja vaikka ongelma voitaisiin nähdä tässä tilanteessa lievänä, on kaikki mahdollisuudet, että EU:n ajama politiikka johtaa kansallismielisestä näkökulmasta epäedullisempaan suuntaan. Ulkomaista työvoimaa tulee lisää, palkat pysyvät huonoina, ja ilmiö johtaa kehitykseen jossa tavalla tai toisella Euroopan Unionin sisälle päässeet ei-eurooppalaiset ovat yhdenvertaista työvoimaa, osa Suomen kansalaisia.

Millainen on poliittinen taustasi ja miten vaikutat nykyisin puolueesi sisällä?

Taustani on melko epäpoliittinen. Kukaan suvussani ei ollut varsinaisesti poliittisesti aktiivinen, mutta tietyn vasemmistovastaisuuden omaksuin mm isäni kautta. Toiset isovanhempani olivat nuoruudessaan IKL jäseniä. Vaikka kuulin tästä vasta hiljattain niin ehkä isoisän muutama kommunismin vastainen tuhahtelu vaikutti osaltaan pikkupoikaan. Olen SML hallituksen varajäsen, vedän viikottaisia kokoontumisia Rovaniemellä ja pyrin olemaan kasvavassa määrin aktiivinen.

Olit laatimassa puolueesi eurovaaliohjelmaa. Missä sen osissa näkyy kädenjälkesi?

Vaikutin ensisijaisesti osuuksiin koskien työvoiman vapaata liikkuvuutta joista mainitsin edellä.

Millainen Eurooppa on/olisi sinun Eurooppasi?

Kansainvälisyys on tullut jäädäkseen ja joudumme elämään sen tosiasian kanssa. Kansainvälisyyttä, kuten matkailua ja turismia voidaan kuitenkin toteuttaa ilman EU:n ajamia haitallisimpia agendoja. Euroopan Unionin kaataminen vaatii myös tiivistä yhteistyötä eri maiden kansallismielisten tahojen kesken. Voimme nähdä Unkarin ja Puolan esimerkistä, että loivatkin anti-liberaalit kansalliset päätökset nostavat välittömän vastareaktion EU:n sisällä. Skenaariossa jossa tiukkaa kansallismielistä politiikkaa ajava hallinto löisi läpi vain yhdessä maassa, EU tekisi epäilemättä kaikkensa estääkseen tämän. Jos liikehdintä sen sijaan herää useissa maissa yhtä aikaa niin näen mahdollisuutemme parempana.

Ideaalissa tulevaisuudessa Euroopan maat ovat palanneet omista asioistaan päättäviksi itsenäisiksi valtioiksi. Pakolaisvirta kolmansista maista on katkaistu, samoin kuin yleinen liberaali identiteettipolitiikka.

Puolueesi haluaa Suomen eroavan Euroopan Unionista. Pidätkö siitä huolimatta tärkeänä pyrkiä EU:n päätöksentekoelimiin?

Tässä vaiheessa ensisijainen tavoite on saada näkyvyyttä. En usko EU:n muuttamiseen sisältä käsin. Vaikka Sinimustat tai jonkin toisen maan kansallismieliset saisivat myöhemmin edustajan EU:n sisälle, näkyvyys olisi edelleen tärkein päämäärä. EU:n romahduttaminen sisältä käsin oman edustuksen kautta ei kuulosta realistiselta.

Mikä tai mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät asiat, mihin europarlamentissa tulisi pyrkiä vaikuttamaan?

Kuten edellä. Kansallismielinen voi olla lähinnä partisaani, joka saa näkyvyyttä EU vastaiselle sanomalleen.

Minkä eurooppalaisten puolueiden mepeistä Sinimustan Liikkeen parlamenttiryhmä voisi koostua ja onko sellaista ryhmää tällä hetkellä olemassa?

Tämä voi tulla ajankohtaiseksi tulevaisuudessa, en pidä sitä realismina 2024 vaaleissa.

Miksi juuri sinua tulisi äänestää?

Eurovaalit toimivat hyvänä keinona saada Sinimustille näkyvyyttä. Olen yksi älykäs ja hyvä tyyppi Sinimustien riveissä. Äänestä minua, että kasvamme vakiintuneeksi osaksi Suomen puoluekarttaa!

Miten äänestäjä löytää kannanottojasi tai muuta tietoa sinusta?

Nimelläni löytyy artikkeleita, olen aktiivinen X-alustalla niin omalla nimelläni kuin kirjakauppani Booksbymuni profiililla. Tiktok – Booksbymuni. Kritiikin_Aika -podcast löytyy toistaiseksi soundcloud alustalta, lähiaikoina mahdollisesti myös Youtubesta.

Haluatko sanoa vielä jotain muuta äänestäjille?

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa tarkkaan. Elämme joka tapauksessa muutoksen aikoja. Ajat ovat erittäin suosiollisia sille, että etnonationalismi ja kansallismielisyys lähtee voimakkaaseen nosteeseen. Tämä ei kuitenkaan tapahdu ilman aktiivisia yksilöitä. Vähin mitä voit tehdä on äänestää meitä. Huomattavasti parempi on, että alat aktiiviseksi osaksi liikehdintää joka vastustaa tuhoisaa arvoliberaalia politiikkaa.