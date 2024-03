Kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat, jotka ”vaihtavat kaistaa”, säilyttävät etuutensa

Ruotsissa korkein hallinto-oikeus on juuri päättänyt, että kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat, jotka sen sijaan hakevat työlupaa, voivat myös edelleen hakea apua turvapaikanhakijoiden vastaanottoa koskevan lain nojalla.

Turvapaikanhakijoilla, joiden hakemus on hylätty ja joilla on oikeudellisesti sitova karkotuspäätös, on oikeus hakea oleskelulupaa työn perusteella kahden viikon kuluessa ja siten niin sanotusti ”vaihtaa kaistaa”.

Tällöin herää kysymys, merkitseekö kaistan vaihtaminen sitä, että oikeus taloudelliseen korvaukseen ja majoitukseen lakkaa.

Maahanmuuttoviraston arvion mukaan kaistanvaihtajat eivät enää olleet turvapaikanhakijoita, koska kysymys heidän suojelun tarpeestaan oli ratkaistu lopullisesti. Sen vuoksi virasto katsoi, että he eivät kuulu LMA:n piiriin eivätkä ole oikeutettuja korvaukseen ja majoitukseen.

Ruotsin korkein hallinto-oikeus on nyt ottanut asian käsiteltäväkseen ja tutkinut sitä. Kahdessa tuoreessa tuomiossa annettu viesti on selkeä ja yksiselitteinen. Tuomioistuin kirjoittaa muun muassa seuraavaa: ”Se, että (hakija) haki oleskelulupaa työtä varten, ei tarkoita, että hän olisi lakannut olemasta turvapaikanhakija….. Maahanmuuttovirasto teki näin ollen virheen, kun se hylkäsi hänen päivärahahakemuksensa tällä perusteella.””

Tuomiot tarkoittavat, että henkilöt, joiden turvapaikkahakemus on hylätty ja jotka sen sijaan hakevat työlupaa, ovat oikeutettuja LMA:n mukaiseen tukeen. Se, ovatko he sitten oikeutettuja päivärahaan vai erityisavustukseen, on eri asia, sillä työtulot vaikuttavat oikeuteen saada taloudellista tukea. Hakijalla on myös oikeus asua Ruotsin maahanmuuttoviraston asunnossa ja pitää LMA-korttinsa.

Jos hakee kaistanvaihtoa, oikeus tukeen on voimassa arviointijakson ajan siihen asti, kunnes saa oleskeluluvan tai kun työlupahakemus on hylätty ja maastapoistamispäätös voidaan panna täytäntöön. Ruotsissa viime vuonna yli 2 000 ihmistä haki ensimmäistä kertaa kaistan vaihtamista turvapaikasta työlupaan.

Lähde: Fria Tider