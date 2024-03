Kirkon arkkidiakonin kehotus valkoisuuden vastustamiseen nostatti vihaa

Englannin kirkon arkkidiakoni on kehottanut valkoisten vastaisuuteen, ja hänen kommenttejaan on kritisoitu erimielisyyksiä aiheuttaviksi.

Liverpoolin arkkidiakoni Miranda Threlfall-Holmes kehotti ihmisiä ”murskaamaan patriarkaatin”, mutta vakuutti, että hänen kommenttinsa ”eivät olleet valkoisten tai miesten vastaisia”.

Hänen lausuntonsa herätti vihaisia reaktioita, ja eräs henkilö kysyi, ”olisiko turvallista käydä kirkossa, jos Threlfall-Holmesilla olisi rotuennakkoluuloja valkoisia ihmisiä kohtaan?”.

Vain muutama viikko sitten kirkko ilmoitti palkkaavansa ”valkoisuuden purkamisesta” vastaavan työntekijän osana uutta 11-henkistä ”rotuoikeudellista yksikköä”, jonka Birminghamin hiippakunta on perustamassa.

Johtavia pappeja on arvosteltu myös siitä, että he ovat vaatineet kirkon 100 miljoonan punnan orjuuden korvausrahaston kasvattamista 1 miljardiin puntaan.

Threlfall-Holmes kirjoitti X:ssä, (entisessä Twitterissä): ”Kävin viime syksynä valkoisuutta käsittelevässä konferenssissa. Se oli erittäin hyvä ja mielenkiintoinen ja sai minut ymmärtämään, että valkoisuus on rodulle sama kuin patriarkaatti sukupuolelle. Joten kyllä, olkaamme valkoisuuden vastustajia ja murskaamme sen patriarkaatin. Se ei ole valkoisten tai miesten vastaista, se on sorron vastaista.”

Vastauksena X:n käyttäjät ehdottivat, että ”jos Cambridgessa opiskellut pappi kannattaa antivalkoisuutta, hänen pitäisi näyttää esimerkkiä ja erota”.

Jotkut kuvailivat hänen kommenttejaan rasistisiksi, ja yksi kysyi: ”Miksi pyrit erottelemaan, kun työnkuvasi on kirjaimellisesti tuoda ihmisiä yhteen?”

Hänen sanojaan kritisoitiin ”jakaviksi ja järjettömiksi”, ja eräs käyttäjä sanoi, että vaikuttaisi siltä, että hän on ”luopunut kristinuskosta liittyäkseen uuteen ja synkkään kulttiin”.

I went to a conference on whiteness last autumn. It was very good, very interesting and made me realise: whiteness is to race as patriarchy is to gender.

So yes, let’s have anti whiteness, & let’s smash the patriarchy.

That’s not anti-white, or anti-men, it’s anti-oppression.

— Miranda Threlfall-Holmes (@MirandaTHolmes) March 21, 2024