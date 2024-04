Kolme iäkästä naista puukotettiin – poliisi ampui tekijän

Ruotsissa veitsimies hyökkäsi perjantaina kolmen iäkkään naisen kimppuun ulkona Västeråsin keskustassa. Naiset jouduttiin viemään sairaalaan, ja yksi heistä sai vakavia vammoja. Poliisi joutui ampumaan tekijää, jotta tämä voitiin pidättää.

Perjantaina hieman ennen kello 13.30 poliisi hälytettiin Västeråsin Jakobsbergsgatanille / Oxbackeniin, koska paikalla oli tehty vakavia väkivaltarikoksia.

Paikalle saavuttuaan partio löysi kolme puukotettua 65-75-vuotiasta naista. Heidät vietiin sairaalaan hoidettavaksi. Yksi naisista loukkaantui vakavasti, mutta hänen tilansa on nyt vakaa. Kaksi muuta naista selvisivät lievemmillä veitsivammoilla.

Epäilty tekijä pidätettiin pian tapahtuman jälkeen rikospaikan läheisyydestä. Pidätyksen tekeminen edellytti kuitenkin, että poliisin oli ensin neutralisoitava mies ampumalla. Tekijä jouduttiin myös viemään sairaalaan hoidettavaksi.

Poliisi vaikenee

Poliisi on haluton antamaan tietoja rikoksentekijästä. He toteavat vain, että kyseessä on 25-35-vuotias mies. Motiivi provosoimattomille veitsihyökkäyksille ei ole tätä kirjoitettaessa selvillä.

Rikospaikka on eristetty teknistä tutkintaa varten. Poliisi on myös ottanut lausuntoja tapahtumapaikalla olleilta ihmisiltä.

Aiemmin perjantaina poliisi joutui vastaamaan puheluun, joka koski pahoinpitelyä lähistöllä sijaitsevan koulun lähellä. Poliisi ei halua kommentoida, onko rikoksilla yhteyttä toisiinsa.

Lähde: Samnytt