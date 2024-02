Kommunistinen puolue suosituin mielipidemittausten mukaan Brysselissä – muslimiäänestäjien ansiosta

Brysselissä on muodostumassa kommunismin ja islamin epäpyhä liitto.

Marxisti-leninistinen Belgian Työväenpuolue on mielipidemittausten mukaan kasvanut maan pääkaupungin, Brysselin, suosituimmaksi puolueeksi muslimiäänestäjien ansiosta, ohittaen Vihreät ja Vallonian Liberaalit.

Belgian Työväenpuolue on voittanut maan muslimiväestön puolelleen äänekkäällä antisionistisella linjallaan, jota he ovat vahvistaneet Israelin ja Hamasin välisen sodan myötä. Puoluetta on myös pitkään syytelty antisemitismistä heidän kerran poltettua ortodoksijuutalaista esittävän nuken mielenosoituksessa.

Raoul Hedebouw, puolueen puheenjohtaja on kertonut tukevansa naisten hunnuttamista islamilaisittain jopa 8-vuotiaille tytöille. Vuonna 2016 kommunistit aiheuttivat kansassa suurta vihaa näiden syytettyä islamistien tekemästä Brysselin terroripommi-iskusta länsimaista ulkopolitiikkaa.

Belgiassa pidetään kesäkuussa parlamenttivaalit ja valtamedia luonnollisesti on kasvavan islamokommunismin sijaan huolissaan ”äärioikeiston” noususta, johtuen maahanmuuttovastaisen Vlaams Belang -puolueen ennustetusta kaikkien aikojen parhaimmasta äänisaaliista.

Lähde: European Conservative