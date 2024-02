Kreikkalaiset raivoissaan, kun Netflix muuttaa Aleksanteri Suuren homoksi

Kreikan kulttuuriministeri Lina Mendoni vastustaa yhdysvaltalaisen suoratoistopalvelu Netflixin esittämää Aleksanteri Suurta aktiivisena homoseksuaalina uudessa sarjassaan ”The Making of a God”. The Guardian uutisoi asiasta.

Kreikkalaiset ovat arvostelleet televisiosarjaa laajasti ja todenneet sen olevan erittäin heikkolaatuinen ja täynnä historiallisia epätarkkuuksia.

Erityisen järkyttävää on se, että Aleksanteri Suurella on sarjassa ”The Making of a God” homoseksuaalinen suhde ystävänsä Hephaistionin kanssa.

Dimitris Natsios, oikeistokristillisen Niki-puolueen johtaja, kutsuu sarjaa ”valitettavaksi, tuomittavaksi ja epähistorialliseksi” ja sanoo, että elokuvan tarkoituksena on välittää alitajuisesti perusteeton ajatus siitä, että homoseksuaalisuus olisi ollut hyväksyttyä antiikin aikana.

Natsios pyysi myös kulttuuriministeri Lina Mendonilta lausuntoa asiasta. Kulttuuriministeri sanoi, että sarja on täynnä historiallisia epätarkkuuksia, mikä ”kertoo ohjaajan huolimattomuudesta ja käsikirjoituksen huonosta laadusta”.

”Lähteissä ei mainita, että tämä ystävyys ylitti Aristoteleen määrittelemät ystävyyden rajat”, Mendoni sanoi homoseksuaalisen kuvauksen osalta.

Kulttuuriministeri kuitenkin toteaa, että Netflixiä vastaan ryhtyminen toimenpiteisiin ”olisi perustuslain vastaista”.

”Kreikan perustuslaki on suojellut taiteellista vapautta 1800-luvun alusta lähtien”, hän sanoi.

Kreikan parlamentti hyväksyi viime viikolla lakiesityksen, joka sallii homoseksuaalien niin sanotut avioliitot. Kreikka on ensimmäinen ortodoksikristittyjen enemmistöväestön maa, joka laillistaa sen.

Netflixin kulttuurimarxistinen historiankuvaus on aiemmin saanut osakseen ankaraa kritiikkiä eri maissa, joita asia koskee.

Viime vuonna Egyptissä vaadittiin, että yhdysvaltalainen palvelu suljettaisiin Egyptissä sen jälkeen, kun eurooppalaista syntyperää oleva Kleopatra kuvattiin mustana afrikkalaisena. The Woke Critic teki videokoosteen woke-Kleopatrasta:

Viime vuoden lopulla Netflixiä syytettiin myös Tunisian historian vääristelystä sen jälkeen, kun afroamerikkalainen näyttelijä Denzel Washington esitti seemiläistä Hannibalia.

The Woke Critic teki YouTubeen videon ”Alexander: The Making of a Woke God” todeten :

”Toinen mestariteos historiallisten hahmojen modernisoinnissa palkitulta suoratoistopalvelulta, joka loihti myös sinulle uuden Kuningatar Kleopatran. Unohda, mitä opit koulussa. Aleksanteri Suuri ei ollutkaan niin suuri. Tämä ei ole ”Alexander: The Making of a God”, tämä on ”Alexander: The Making of a Monster”.

