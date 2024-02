Kunta perui holokaustin muistopäivän – ”lähettää vääriä signaaleja tietyille ryhmille”

Skånessa sijaitsevan Höganäsin kunnan päätös peruuttaa tämänvuotinen holokaustin muistopäivä on herättänyt reaktioita. Reaktiot ovat entistäkin voimakkaampia kuultuaan kunnan johdon perustelut päätökselle.

Yhdistyneiden Kansakuntien määräyksestä 27. tammikuuta on päivä, jolloin liittoutuneet vapauttivat Saksan kansallissosialistien Auschwitzin keskitysleirin Puolassa, ja se tunnetaan holokaustin muistopäivänä.

Tänä vuonna Höganäsin kunta päätti kuitenkin peruuttaa tapahtuman. Tämä johtuu siitä, että se ei halua ottaa kantaa demokraattisen juutalaisvaltion Israelin ja palestiinalaisen ”antisemitistisen” terroristijärjestö Hamasin välille.

”Käynnissä olevan konfliktin vuoksi se voidaan nähdä kunnan kannanottona tai puolen valintana”, perustelee hallintojohtaja Anneli Sjöborg Dagenille antamassaan kommentissa päätöstä peruuttaa muistotilaisuus.

Olisi voinut järkyttää Lähi-idästä tulleita maahanmuuttajia

Holokaustin muistopäivää juhlistetaan vuosittain kunnissa ympäri maata puheilla, konserteilla, soihtukulkueilla, kynttilöiden sytyttämisellä ja/tai kirjastonäyttelyillä, myös Höganäsissa. Tänä vuonna he kuitenkin päättivät peruuttaa kaikki tapahtumat.

Tämä johtuu siitä, että kaupungissa on paljon asukkaita, joiden juuret ovat muslimien Lähi-idässä, eikä heitä haluta liittää Israelin rinnalle taistelussa Hamasia vastaan. Sjöborg on selvillä siitä, että päätös johtuu suurelta osin pelosta, että muslimien väkivalta ja terrorismi vaikuttavat.

”Emme halua tapahtumiimme 6-10 turvamiestä”, hän sanoo suoraan.

Tämän verran poliisin lupaviranomainen arvioi olevan tarpeen osallistujien ja kävijöiden suojelemiseksi muslimien väkivallalta, jos kunta edellisvuosien tapaan juhlistaisi holokaustin muistopäivää tapahtumalla. Pelätään myös kunnan poliitikkoihin ja virkamiehiin kohdistuvan uhan lisääntyvän yleisesti ja pidemmän ajan kuluessa.

Ei haluta suosia Israelia Hamasin sijaan

Péter Kovács (M) on Höganäsin kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Hän on samaa mieltä siitä, ettei pitäisi ”suosia” kumpikaan sodan osapuolista, demokraattista Israelia tai terroristijärjestö Hamasia.

”Saattaa olla vaara, että tämänkaltainen muistopäivä yhdistetään jonkun osapuolen suosimiseen Israelin ja Palestiinan välisessä nykyisessä konfliktissa.”

Hän vahvistaa myös, että on suuri turvallisuusriski, jos sitä pidetään Israelin puolella.

”Poliisin kanssa olemme olleet yhteydessä, ja he sanovat, että turvallisuustilanne on nyt täysin erilainen. Elämme uudessa maailmassa, jossa meitä uhkaavat uudet uhat. Meidän on alettava miettiä, miten sopeudumme tähän.”

Kovacsin mukaan on liian kallista palkata turvamiehiä, joita tarvitaan suojelemaan poliitikkoja, virkamiehiä ja muita asukkaita kunnan maahanmuuttajataustaisten Hamasin kannattajien aiheuttamalta uhalta.

Holokaustin muistopäivän viettäminen ”lähettäisi” näille ryhmille myös ”signaaleja”, jotka ”saattaisivat neuvoston puheenjohtajan mukaan luoda turvattomuuden tunnetta” kunnan muiden asukkaiden keskuudessa.

Muistopäivä voidaan perua myös ensi vuonna

Kovacs ei henkilökohtaisesti ole sitä mieltä, että holokaustin muistopäivää pitäisi liittää Lähi-idän tämänhetkisiin tapahtumiin, mutta hän uskoo, että on vaikeaa viestiä tietyille ryhmille.

”Ymmärrän, että jotkut ihmiset, erityisesti palestiinalaiset, saattavat kokea sen niin. Nykyisessä tilanteessa meidän on sopeuduttava maailman tilanteeseen ja oltava varovaisia.”

Kovacs ei osaa sanoa tarkalleen, kuinka kauan tämä varovaisuus kestää, mutta uskoo, että se voi kestää useita vuosia.

”Uskon ja toivon, että emme ole tässä tilanteessa yhden tai kahden vuoden kuluttua. Silloin voimme ehkä tunnustaa sen [holokaustin muistopäivän] avoimemmin.”

Lähde: Dagen