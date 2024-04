Kypros raportoi maahanmuuttajien uudesta ennätysmäärästä

Välimeren siirtolaiskriisillä on monta nimeä. Mutta myös venepakolaiset rantautuvat kerta toisensa jälkeen Kyprokselle. Viime aikoina heidän määränsä on kasvanut jyrkästi. Maa on tehnyt uuden ennätyksen.

Kyprokselle on saapunut ennätysmäärä uusia maahanmuuttajia. Välimeren saarelle on rantautunut viimeisen vuorokauden aikana yli 270 venematkailijaa, kertoi maan rannikkovartiosto Cyprus Times -päivälehdelle.

Tämä on uusi ennätys verrattuna aiempiin kuukausiin. Viisi alusta oli lähtenyt Libanonista kohti Kyproksen kaakkoiskärkeä, ja niiden kyydissä oli pääasiassa syyrialaisia. Hieman yli miljoonan asukkaan Kypros on yksi EU:n pienimmistä maista.

Kypros on EU-maa, jossa on eniten maahanmuuttajia suhteessa väkilukuunsa.

Heti veneiden rantauduttua Kyproksen viranomaiset pidättivät neljä epäiltyä salakuljettajaa. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan Kyprokselle on saapunut jo noin 2 600 siirtolaista vuonna 2024. Se tarkoittaa noin 30 siirtolaista päivässä.

Lähde: Junge Feiheit