Maan kansallislippu kielletty – poliisit eivät saa osoittaa tukeaan Saksalle Euro 2024 -tapahtuman aikana

Saksan poliiseja on varoitettu, etteivät he saa heiluttaa kotimaansa kansallislippua ajoneuvoissaan tänä kesänä, kun maa valmistautuu jalkapallon EM-kisojen isännöintiin.

Kaikki kansalliset tunnukset on tiukasti kielletty virallisissa ajoneuvoissa Euroopan jalkapalloturnauksen aikana, ja poliiseja on käsketty pysymään ehdottoman puolueettomina.

Berliinin poliisipäällikkö Barbara Slowik paljasti Tagesspiegelin haastattelussa, että poliiseja on kielletty ottamasta lomaa turnauksen aikana. Kun heiltä kuitenkin kysyttiin, voisivatko poliisit osoittaa tukeaan Saksan maajoukkueelle kiinnittämällä ajoneuvoihinsa edes ”pienen lipun”, he torjuivat ajatuksen.

”Ei, se ei ole sallittua. Olemme sitoutuneet puolueettomuuteen ja olemme tietenkin täysin puolueettomia tällaisessa kansainvälisessä urheilutapahtumassa, jossa on vieraita kaikkialta maailmasta ja kansainvälisesti”, hän sanoi lehdelle.

”Pohdimme parhaillaan vaihtoehtoja kollegojemme solidaarisuuden vahvistamiseksi tämän intensiivisen ja kaikkien kannalta erinomaisen työvaiheen aikana. Suurimmalle osalle ihmisistä on myös lomakielto”, hän lisäsi.

Saksan pääkaupungin poliisipäällikkö paljasti, että ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä toteutetaan ”islamistisesta spektristä tai Lähi-idän konfliktiin liittyvää uhkaa” vastaan, jota ”arvioidaan jatkuvasti uudelleen” yhteistyössä liittovaltion rikospoliisin viraston kanssa.

Eräs toimenpide on ”drone-puolustus” urheilupaikkojen ympärillä, mikä on jalkapallon kattojärjestö UEFA:n asettama edellytys turnauksen isäntämaille.

”Olemme työskennelleet tämän teknologian parissa jo vuosia ja seuranneet markkinoiden kehitystä. Tehokas drone-puolustus on hyvin monimutkainen aihe. Valitsimme järjestelmän, joka on jo osoittautunut hyväksi ja joka on hyvin nykyaikainen. Se voi häiritä droneja tai ottaa niiden hallinnan haltuunsa”, Slowik sanoi.

Euro 2024 käynnistyy eri puolilla Saksaa 14. kesäkuuta, ja loppuottelu pelataan Berliinin Olympiastadionilla 14. heinäkuuta.

Lähde: Tagesspiegel