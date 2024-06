Mannheimin joukkopuukotus: Poliisin tappanut afganistanilainen islamisti asui maassa laittomasti ainakin 8 vuotta

25-vuotias afgaani, joka puukotti poliisin kuoliaaksi ja puukotti samalla rajusti islam-kriitikko ja poliitikko Michael Stürzenbergeriä viime viikon perjantaina, asui maassa laittomasti jo vuosia.

Video puukotustapauksesta on järkyttänyt koko maata, sillä islamisti puukotti konstaapeli Rouven L. useita kertoja kaulaan. Konstaapeli kuoli sunnuntaina vammoihinsa. Hän oli ilmeisesti jo perjantai-iltana aivokuollut.

Iskun aikana hyökkäsi afgaanimies Sulaiman Ataee myös Stürzenbergerin kimppuun, joka näytti olevan hänen pääkohteensa. Tapausta ei voi enää upottaa verkkosivuille todennäköisesti EU:n tai Saksan sensuuripyrkimysten vuoksi, mutta sen voi silti katsoa täällä.

Saksalaisen Welt-sanomalehden haltuunsa saaman Ataeen turvapaikkatiedoston mukaan murhaaja tuli Saksaan maaliskuussa 2013 ja haki turvapaikkaa. Hänen hakemuksensa hylättiin jo vuonna 2014 eli noin kahdeksan vuotta sitten, ja hän on siitä lähtien asunut maassa laittomasti.

Yhdeksän vuoden laittoman maassa asumisen jälkeen hän sai oleskeluluvan Saksan viranomaisilta vuonna 2023 sen jälkeen, kun hän oli saanut lapsen Saksan kansalaisen kanssa. Welt toteaa myös, että vuosina 2020 ja 2023 hän kasvatti täysparran ja kehitti identiteettinsä radikaalin islamin ympärille. Sittemmin poistetulla Youtube-kanavalla, jota Ataee pyöritti, hänellä oli profiilikuvassaan Taleban-lippu ja hän latasi videoita terrorisaarnaaja Ahmad Zahr Aslamiyarista.

🇩🇪‼️ An Afghan migrant stabbed several people at an event held by an anti-Islam politician in Mannheim on Friday, including a police officer who has since died from his injuries.

On the same day as the news of the officer’s passing broke, police officers had to contain dozens of… pic.twitter.com/WXyY2R0xwa

