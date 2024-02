Mohamed ja Mahamed murhasivat väärän henkilön – tuomittiin elinkautiseen vankeuteen

Eräänä tammikuun iltana 39-vuotias pienen lapsen isä Kostas käveli ulos ravintolasta syötyään illallista hyvien ystäviensä kanssa. Se tulisi olemaan viimeinen asia, jonka hän teki elämässään. Sisäänkäynnin eteen pysähtyi auto, josta ammuttiin useita laukauksia. Kostas sai osuman päähänsä ja kuoli välittömästi. Tekijät – jotka erehtyivät henkilöstä – on nyt tuomittu elinkautiseen vankeuteen.

Tammikuun 20. päivä oli Kostasin viimeinen päivä. Tuona päivänä hänen lapsensa jäivät isättömiksi. Näin kävi viattomalle uhrille Ruotsissa riehuvien maahanmuuttajarikollisten jengisotien aikana.

Kostasin ravintolan ulkopuolella Tukholman pohjoispuolella Solnassa teloittaneet maahanmuuttajajengiläiset oli palkattu ampumaan jengin jäsen, mutta he erehtyivät henkilöstä ja murhasivat sen sijaan Kostan, jolla ei ollut mitään tekemistä jengirikollisuuden kanssa. Toisin kuin useimmissa jengimurhissa, tällä kertaa poliisi onnistui pidättämään tappajat – Mahamed Alin, 25, ja in, 30. Molemmat on nyt tuomittu elinkautiseen vankeuteen murhasta.

Murhan väitetään tapahtuneen osana maahanmuuttajarikollisten Foxtrot-verkoston ja Valley-verkoston välistä tappavaa konfliktia. Mahamed ja Mohamded eivät itse osallistuneet konfliktiin, vaan toimivat freelancer-palkkamurhaajina rahaa vastaan. Sen sijaan he kuuluvat toiseen rikolliseen maahanmuuttajajengiin.

Tuomitut

Mahamed tuomittiin myös murhayrityksestä, sillä ampumapaikalla oli läsnä useita ihmisiä. Hänet tuomitaan myös törkeästä ampuma-aserikoksesta. Hänen on myös maksettava useille henkilöille vahingonkorvauksia yhteensä jopa 1,3 miljoonaa euroa. Mahamed on Somalian kansalainen, mutta hänelle on myönnetty myös Ruotsin kansalaisuus, joten häntä ei voida karkottaa.

Mohamed on tuomittu murhan lisäksi myös murhan yrityksestä samasta syystä. Hän on yhteisvastuussa Mahamedin kanssa noin 1,3 miljoonan euron suuruisista vahingonkorvauksista. Hän on myös Somalian kansalainen, mutta toisin kuin Mahamedille, hänelle ei ole vielä myönnetty Ruotsin kansalaisuutta. Siksi hänet tuomittiin karkotettavaksi ilman määräaikaa.

Molemmat ovat tunnettuja jengirikollisia, jotka kuuluvat maahanmuuttajaverkostoon ”FLG”, joka on lyhenne sanoista ”Filterless Boys”. Mahamedilla on aiempia tuomioita useista ryöstöistä ja huumausainerikoksista. Mohamed on aiemmin tuomittu muun muassa väärästä syytteestä, törkeästä huolimattomuudesta liikenteessä, toistuvasta törkeästä laittomasta ajoneuvon kuljettamisesta, rattijuopumuksesta, useista huumausainerikoksista ja teräaselain rikkomisesta.

Ruotsalainen pommintekijä

Jutussa tuomittiin myös 26-vuotias Alfred Wennberg 5 vuodeksi ja 3 kuukaudeksi vankeuteen avunannosta murhaan. Rangaistusta alennetaan, koska hänet tuomittiin hiljattain vankilaan muista rikoksista, mikä olisi johtanut alennukseen, jos hänet olisi tuomittu näistä samaan aikaan.

Hän on toiminut Foxtrot-verkoston johtajan ”kurdikettu” Rawa Majidin pommintekijänä. Hänet on aiemmin tuomittu pahoinpitelystä, virkamiehen uhkaamisesta, väkivaltaisesta vastustamisesta, varkaudesta, erittäin törkeästä huumausainerikoksesta, törkeästä huumausainerikoksesta, useista huumausainerikoksista sekä rattijuopumuksesta.

Lähde: Samnytt