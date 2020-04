Murha puhdistaa kunnian – Eurooppa patriarkaalisista kulttuureista muuttaneiden väkivallan kourissa

Islamilaisten maiden patriarkaalisissa heimokulttuureissa miespuolisen auktoriteetin vastustaminen saattaa johtaa järjettömän brutaaliin kostoon. Karmiva tapa on pesiytynyt maahanmuuton myötä Eurooppaan.

Imadin perhe on lähtöisin Tunisiasta. Imad syntyi Saksassa, hänellä on Saksan passi ja hänellä oli työpaikka. Muri saapui Saksaan Tunisiasta opiskelemaan vuonna 2013. Hänellä oli Saksan passi ja avioliiton kautta saatu kaksoiskansalaisuus. On mahdollista, että hän oli ”tuontimorsian”.

Imadilla ja Murilla oli kaksi lasta. Perhe asui aluksi Andernachissa ja sittemmin Mendigissä, missä Muri opetti arabiaa kansalaisopistossa. Avioliitto oli väkivaltainen, ja Muri joutui pakenemaan lasten kanssa Limburgin turvakotiin.

Imad sai jäljitettyä Murin joko yksityisetsivän avulla tai urkkimalla viranomaisilta tietoja. Lokakuun 25. vuonna 2019 Imad ajoi Murin yli lainatulla Audilla, joka päätyi seinää vasten. Sitten Imad haki auton tavaratilasta kirveen ja teurastajan veitsen.

Viidellä iskulla tunisialainen irrotti vaimonsa pään.

Kunniamurhissa perheen ja hyökkääjän yhteistyö on tavallista, ja niin oli Murinkin tapauksessa. Ennen karmivaa tapausta Imadin perhe oli käynyt uhkailemassa Muria, minkä vuoksi naisen siirtäminen toiseen turvakotiin oli suunnitteilla.

Eurooppaan pesiytyneet kunniamurhat ovat peräisin islamilaisten maiden patriarkaalisista heimokulttuureista. Monissa islamilaisissa maissa harjoitetaan rinnakkain kolmea oikeusjärjestelmää: maallista lakia, islamilaista shariaa ja perinteistä heimolakia. Kunniamurhat liittyvät lähinnä heimolakeihin, joiden mukaan kunniamurhan katsotaan puhdistavan miehen ja klaanin kunnian, jota nainen on häpäissyt.

Kunnian menetykseksi koetaan muun muassa kieltäytyminen pakkoavioliitosta, avioliitto ei-muslimin kanssa tai jonkun kanssa jota perhe ei ole hyväksynyt, eroaminen alistavasta miehestä, tai liian länsimaisen elämäntavan noudattaminen. Yleisesti ottaen miespuolisen auktoriteetin vastustaminen saattaa johtaa järjettömän brutaaliin kostoon.

Saksan kunniarikollisuuden todellinen laajuus ei ole tiedossa. Monet kunniaväkivaltarikokset jäävät raportoimatta eikä luotettavaa tilastointia ole. Empiiriset todisteet osoittavat, että kunniaväkivalta on lisääntynyt dramaattisesti liittokansleri Angela Merkelin päästettyä maahan yli miljoona siirtolaista Afrikasta, Aasiasta ja Lähi-idästä.

Maaliskuussa 2011 Max Planck -instituutti julkaisi tutkimuksen kunniamurhista vuosilta 1996 – 2005. Raportin mukaan kunniamurhia ja niiden yrityksiä oli 2 vuonna 1998 ja 12 vuonna 2004. Vuonna 2017 kunniamurhien ja niiden yritysten määrä oli saksalaisen Ehrenmord.de -sivuston mukaan loikannut jo 100:aan, mikä tarkoittaa yli 800 prosentin nousua. Viime vuonna kunniamurhia ja niiden yrityksiä oli kaikkiaan 75.

Saksan lisäksi kunniamurhat vaivaavat myös muita Euroopan maita patriarkaalisista kulttuureista suuntautuneen maahanmuuton myötä.

Suomessa afgaani Ramin Azimi sai elinkautisen vankeusrangaistuksen raiskattuaan ja poltettuaan elävältä porilaisen tytön vuonna 2015. Tapauksen taustalla oli tytön halu lopettaa suhde miehen kanssa.

Tuomion mukaan Ramin Azimi ensin raiskasi iltalenkillä olleen tytön Ulvilassa, minkä jälkeen hän kuljetti vielä hengissä olleen tytön Kokemäelle autolla, siirsi hänet puiseen varastoon, valeli bensiiniä tämän päälle ja poltti tytön elävältä.