Muslimipuolue matkalla Ruotsin valtiopäiville – vaalimainoksia Turkissa

Muslimipuolue Nyans on aloittanut vaalikampanjansa – Turkissa. Turkissa asuu niin paljon Ruotsin kansalaisia, että vaalikampanjointi siellä kannattaa.

Nyans-puolue on syksyllä 2019 Ruotsissa rekisteröity identiteettipoliittinen puolue, joka taistelee islamofobiaa vastaan ja ajaa islam-vastaisuuden kriminalisointia. Nyans puolustaa islamin asemaa ruotsalaisessa yhteiskunnassa muun muassa vaatimalla muslimeille perustuslaissa määritellyn vähemmistöaseman.

Nyans-puolueen johtaja, turkkilaistaustainen Mikail Yüksel erotettiin vuonna 2018 ruotsalaisesta keskustapuolueesta (Centerpartiet). Syynä oli yhteydet turkkilaiseen Harmaat sudet -järjestöön. Järjestön ideologia perustuu turkkilaiseen radikalismiin, joka esiintyy eri muodoissa – esille nousevat koraanin kirjaimellinen tulkinta, rasistinen asenne muita kansoja kohtaan, seksismi, homofobia, antisemitismi, autoritarismi, johtajakultti ja väkivaltaisuus.

Nyans-puolue on nyt aloittanut vaalikampanjansa ensi vuonna järjestettäviä Ruotsin valtiopäivävaaleja silmälläpitäen. Kampanjointialue on tosin pohjoismaisittain hieman epätavallinen: puolue on alkanut asettaa julisteita puoluejohtajan kotikaupunkiin Turkissa. Vaalimainonta Turkissa voi tosin osoittautua hyvinkin kannattavaksi muslimipuolueelle: monet Ruotsissa asuvat maahanmuuttajat ovat syntyneet Turkissa ja lähtevät kesäkaudeksi kotimaahansa lomailemaan.

Nyans panostaa voimakkaasti Malmöön, missä se toivoo saavansa 23 000 ääntä. Jos puolue saavuttaa vähintään 12 prosenttia Malmön äänistä, se ylittää 4 prosentin äänikynnyksen ja voi saada saada paikan valtiopäivillä.

Vuonna 2018 Malmön asukkaista 45,9 prosenttia oli maahanmuuttajataustaisia. Törnrosen-Örtagårdenin lähiössä maahanmuuttajataustaisia on 94 prosenttia asukkaista.