Muslimit protestoivat uutta kansalaisuuslakia vastaan

Aiemmin tällä viikolla Intia otti käyttöön vuoden 2019 kansalaisuuslain muutama viikko ennen kuin pääministeri Narendra Modi pyrkii hindunationalistisen hallituksensa kolmannelle kaudelle. Laki on aiheuttanut laajoja muslimien mielenosoituksia ja protesteja.

Kansalaisuuslaki myöntää Intian kansalaisuuden hinduille, parseille, sikheille, buddhalaisille, jainalaisille ja kristityille, jotka ovat paenneet maasta uskonnollisen vainon vuoksi Afganistanista, Bangladeshista ja muslimienemmistöisestä Pakistanista ennen 31. joulukuuta 2014.

Modin hallitus ei pannut lakia täytäntöön sen säätämisen jälkeen joulukuussa 2019, kun New Delhissä ja muualla puhkesi mielenosoituksia ja uskonnollisia väkivaltaisuuksia. Monia kuoli ja satoja loukkaantui useiden päivien yhteenottojen aikana.

Ihmisoikeusjärjestöjen ja muslimiryhmien mukaan laki yhdistettynä ehdotettuun kansalliseen kansalaisrekisteriin voisi syrjiä Intian 200 miljoonaa muslimia – maailman kolmanneksi suurinta muslimiväestöä. Jotkut pelkäävät myös, että hallitus voisi riistää kansalaisuuden paperittomilta muslimeilta joissakin rajavaltioissa.

Sisäministeriön lausunnon mukaan laki poistaa oikeudelliset esteet pakolaisten kansalaisuuden saamiselta ja antaa ”ihmisarvoisen elämän” niille, jotka ovat kärsineet vuosikymmeniä.

Väärinkäsityksiä ja poliittisesti motivoituneita mielenosoituksia

Laista on levinnyt monia väärinkäsityksiä, ja sen täytäntöönpano viivästyi pandemian vuoksi, lausunnossa sanottiin.

”Tämä laki on tarkoitettu vain niille, jotka ovat kärsineet vainosta vuosikausia ja joilla ei ole muuta suojelua maailmassa kuin Intia”, siinä todettiin.

Hallitus kiistää, että laki on muslimien vastainen, ja sanoo, että sitä tarvitaan auttamaan vähemmistöjä, joita vainotaan muslimienemmistöisissä maissa. Se sanoo myös, että lain tarkoituksena on myöntää kansalaisuus, ei ottaa sitä pois, ja on kutsunut aiempia protesteja poliittisesti motivoituneiksi.

Itäisissä Länsi-Bengalin ja Assamin osavaltioissa, joissa on paljon muslimiväestöä, protestoitiin lakia vastaan, koska jotkut muslimit pelkäsivät, että lakia voitaisiin käyttää julistamaan heidät laittomiksi maahanmuuttajiksi naapurimaasta Bangladeshista ja riistämään heiltä Intian kansalaisuus.