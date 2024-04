Musta nainen kantrilistan kärjessä

Villiin Länteen liitetty kantrimusiikki on aina ollut Yhdysvaltojen valkoisten musiikkia. Siksi sillä on maine ”rasistien” ja ”punaniskojen” musiikkina. Mustat kantrilaulajat ovat loistaneet poissaolollaan, joskin Linda Martell, Robert Randolph ja Tanner Adell ovat tunkeutuneet Pohjois-Amerikan valkoiseen bastioniin.

Tunnettu laulaja Beyoncé (s. 1981) on nyt tehnyt historiaa saamalla ykkössijan Billboardin kantrilistalla ensimmäisenä mustana naisena. Listan ykköseksi päässyt kappale Texas hold´em on Beyoncén vastikään julkaistulla kantrilevyllä Cowboy Carter. Albumi on laulajan kahdeksas kärkialbumi Billboard 200-listalla.

Beyoncé Giselle Knowles-Carter itse kieltää Cowboy Carterin olevan kantrilevy, ja kuvaa sitä Beyoncé-levyksi. Hän pääsi pinnalle 2000-luvun alussa Rhytm´n´Blues- ja poplaulajana heprealaisen Raamatun kirjan mukaan nimetyssä Destiny´s Child-yhtyeessä.

Kantri on Beyoncélle irtiotto mustille tyypillisestä hiphop- ja Rhytm´n´Blues- musiikista.

Cowboy Carter on Spotify-musiikkipalvelun mukaan toistaiseksi sen eniten yhden päivän aikana tänä vuonna kuunneltu albumi.

Lähde SVT