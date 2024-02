Norjalaiskaupungin linjaus: ”Otamme vastaan ainoastaan ukrainalaisia pakolaisia”

Keskustavasemmistolainen maan hallitus ei tietenkään hyväksy linjausta.

Drammenin kaupunki Norjassa on joutunut riitoihin maan hallituksen kanssa tultuaan kaupunginvaltuuston äänestyksessä tulokseen, että he vastedes ottavat vastaan pakolaisia ainoastaan Ukrainasta. Norjan pääministeri on julistanut päätöksen olevan ”syrjivä ja mahdollisesti laiton.”

Kaupunginvaltuusto puolustaa päätöstään sanoen ukrainalaisten olevan helpompi kotouttaa yhteiskuntaan. Pääministeri taas korostaa moisen syrjinnän olevan laitonta ja että kaikkia pakolaisia tulisi kohdella tasavertaisesti. Lisäksi päätöksestä on tehty kanteluja tasa-arvoministerille ”sen rikkoessa YK:n rotusyrjinnän vastaisia sopimuksia.”

Myös suomalaisten halu auttaa ukrainalaisia on aiheuttanut ”rasismikeskustelua,” kun suomalaiset ovatkin innokkaampia auttamaan ukrainasta pakolaisina saapuvia valkoisia naisia ja lapsia kuin rajan yli lampsivia irakilaismiehiä.

Lähde: BNN