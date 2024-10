Pariisi valmistautuu kolmanteen maailmansotaan: Tuhannet ranskalaiset sotilaat valmiina saapumaan Romaniaan simuloitua konfliktia varten Venäjän kanssa

”Meillä oli tapana leikkiä sotaa. Nyt meillä on nimetty vihollinen”.

Ensi vuosi on ratkaiseva Ranskan armeijalle, joka on viime vuosina kokenut suuren muutoksen valmistautuakseen mahdolliseen konfliktiin Venäjän kanssa, kertoo Politico.

Ensi toukokuussa tuhannet ranskalaiset sotilaat osallistuvat laajamittaiseen sotaharjoitukseen Romaniassa. Harjoituksen tarkoituksena on arvioida, kuinka nopeasti he tarvittaessa pääsevät Naton itäiselle sivustalle, mikä on ratkaisevan tärkeää, jos Venäjän presidentti Vladimir Putin hyökkäisi johonkin Naton liittolaismaahan.

Unkarilainen uutistoimisto Magyar Nemzet huomauttaa, että Ranskan toimet osoittavat, että ”Pariisi valmistautuu maailmansotaan. Ranskan sotamyönteinen presidentti on jo viime kuukausina esittänyt hälyttäviä suunnitelmia, jotka voivat selvästi johtaa sotaan Naton ja Venäjän välillä. Kuten aiemmin uutisoitiin, Emmanuel Macron ei sulkenut pois myöskään joukkojen lähettämistä Ukrainaan.”

Riippumatta avoimen konfliktin mahdollisista uhkista Venäjän kanssa, Nato näyttää valmistautuvan tähän mahdollisuuteen.

”Meillä oli tapana leikkiä sotaa. Nyt meillä on nimetty vihollinen, ja harjoittelemme sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa todella kävisimme sotaa”, kenraali Bertrand Toujouse sanoi.

Tällaiset sotaharjoitukset ”ovat strateginen signaali”, hän lisäsi.

Viime vuosina Ranskan maavoimat ovat kokeneet ”syvällisen muutoksen” valmistautuakseen Ukrainan sodan kaltaiseen konfliktiin.

Suurimpana haasteena on, että ranskalaiset joukot pääsevät Romaniaan niin lyhyessä ajassa.

”Sotilaallista Schengeniä ei ole vieläkään olemassa, ja meidän on määrätietoisesti parannettava sotilaallista liikkuvuutta Euroopassa”, sanoi kenraali Pierre-Éric Guillot.

Ensimmäistä joukkojen sijoittamista Romaniaan vuonna 2022 ovat haitanneet byrokraattiset esteet, rajavalvontamenettelyt ja riittämättömät junat sotilaskaluston kuljettamiseen. Asianomaiset maat ovat sittemmin työskennelleet näiden ongelmien poistamiseksi.

”Muutamat tullitoimenpiteet saattavat edelleen haitata meitä, mutta olemme edistyneet paljon reittien monipuolistamisessa”, Guillot kertoi toimittajille.

Lähde: Politico