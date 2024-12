Petri Nordmanin puhe Suomi Herää-tapahtumassa 6.12.2024

Pitkäaikainen kansallismielinen aktiivi Petri Nordman piti myös tänä vuonna väkevän itsenäisyyspäivän puheen Suomi Herää-tapahtumassa. Hän muistuttaa, että ”liberalismin onttojen arvojen tilalle kansallisradikaali suomalainen nostaa tradition, veren ja maaperän ikuiset arvot.” Kansalainen julkaisee Nordmanin puheen.

Kansallisradikaalit suomalaiset – on kunnia kokoontua jälleen kanssanne!

Kuten todennäköisesti tiedätte, tänä vuonna Suomessa järjestetään ennätysmäärä itsenäisyyspäivän kansallismielisiä tapahtumia. Itsenäisen, omavaraisen ja itsepuolustuskykyisen Suomen jaloa aatetta vaalitaan useiden marssien, useiden konserttien ja useiden keskustelutilaisuuksien kautta. Samalla keräämme varoja kulttuurikeskus Otsolalle ja laajemmalle kansallismieliselle infrastruktuurille, joka luo kulttuuria, poliittisia vaikuttamisväyliä sekä verkostoitumismahdollisuuksia jokaiselle suomalaiselle, joka on päättänyt hylätä liberalismin, yksilökeskeisyyden ja materialismin mädät arvot.

Liberalismin onttojen arvojen tilalle kansallisradikaali suomalainen nostaa tradition, veren ja maaperän ikuiset arvot. Itsenäisyytemme on rakennettu näiden kolmen pilarin varaan. Pohjoinen maaperä on jalostanut kansastamme verrattoman sitkeän ja älykkään. Veri on ketju, joka sitoo meidät lukemattomien sukupolvien kunniakkaaseen jatkumoon. Traditio merkitsee kulttuuria, myyttejä ja totuuksia, jotka antavat elämällemme sekä uhrauksillemme merkityksen. Traditio, veri ja maaperä ovat syyt, joiden vuoksi olemme valmiita hylkäämään turvallisen porvarillisen elämän ja toimimaan pyyteettömästi, vaikka kansaamme vastaan hyökättäisiin yhä uudelleen ja uudelleen.

Mitä syvemmälle merkityksettömyyden ja mielenterveysongelmien suohon liberaalit maailmankansalaiset kaikissa länsimaissa uppoavat, sitä useammalle valkoiselle eurooppalaiselle on käynyt selväksi, että demonisoitu aate, nationalismi, on kuin onkin ainut ratkaisu aikamme ongelmiin. Woke-kulttuuri, valkoinen häpeä, lapsiin kohdistuva ja pedofilian tunnusmerkistön täyttävä sateenkaariaivopesu sekä toisen posken kääntäminen väkivaltaisille rotumuukalaisille aiheuttavat entistä rajumpia vastareaktioita eri puolilla mannertamme.

Nationalistien menestys vaaleissa tänä vuonna esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa on rohkaiseva merkki asenneilmapiirin muutoksesta. Aivan hiljattain Helsingin Sanomat uutisoi myös, että Euroopan unioniin on muodostumassa ”historian äärioikeistolaisin komissio”.

Emme tietenkään saa olla naiiveja. Toistaiseksi parlamentaarinen menestys on suosinut yleensä kontrolloitua oppositiota, joka lupailee suuria ennen vaaleja mutta pettää lupauksensa voiton varmistuttua. Vaalitulokset kertovat kuitenkin siitä, että äänestävän massan riveissä on tapahtunut henkinen vallankumous: Etninen nationalismi, EU-vihamielisyys ja globalisaation vastustaminen ovat nyt eurooppalaista valtavirtaa. Myös vihollisemme on tietoinen nousevasta uhasta, minkä vuoksi esimerkiksi Saksassa vaaditaan nyt AfD-puolueen kieltoa ennen kuin se saavuttaa parlamentaarisen murskaenemmistön. Juutalaiset ovat kuvanneet AfD:n nousua tänä vuonna ”nyrkin iskuksi”, vaikka kyse on vain kansan demokraattisen tahdon ilmaisusta.

Tällä hetkellä maahanmuuttokriittisiä ääniä hamuava valeoppositio voi vielä hyödyntää trendiä omiin tarkoitusperiinsä, mutta kun äänestäjiä on puukotettu tarpeeksi monta kertaa selkään, tulevat äänestäjät lopulta vaatimaan aitoa, radikaalia vaihtoehtoa. Tuolloin on meidän aikamme. Emme voi kuitenkaan lähteä soitellen sotaan. Meidän on valmistauduttava tilanteeseen, jossa massat alkavat vaatia aitoa, radikaalia vaihtoehtoa. Tätä varten tarvitsemme osaavia ihmisiä, toimitiloja ja rahaa. Tarvitsemme myös kokonaisvaltaisen poliittisen ohjelman, elävää kulttuuria vastaamaan suomalaisten yhteisöllisyyden kaipuuseen ja kyvyn toimia organisoituna katutason liikkeenä. Tämä edellyttää väsymätöntä työtä. Meidän on tehtävä aktiivista metapolitiikkaa tänään, jotta voimme olla reaalipoliittinen voima huomenna.

Miten jokainen meistä voi varautua tulevaan? Voimme kouluttautua niin pitkälle kuin se itse kullekin meistä on mahdollista. Voimme perustaa yrityksiä. Voimme tukea kansallismielisiä toimitilahankkeita, kuten Kotkanpesää ja Otsolaa. Voimme liittyä Active Clubin kaltaisiin katutason liikkeisiin, jotka yhdistävät urheilullisen elämäntavan, kamppailukoulutuksen ja poliittisen toiminnan. Voimme opiskella yhteiskunta- ja taloustiedettä sekä nationalististen filosofien tekstejä. Voimme tuottaa aktiivisesti sisältöä kansallismielisiin vaihtoehtomedioihin sekä osallistua julkiseen keskusteluun. Meistä jokaisen ei tarvitse kyetä kaikkeen tähän, vaan voimme valita itsellemme sopivimmat vaikuttamisen kanavat. Tärkeintä on olla kunnianhimoinen ja tähdätä jatkuvasti kohti vaativampia tavoitteita! Juuri tästä on kyse, kun kuulet puhuttavan Nationalismi 3.0 ‑periaatteesta.

Suomen kansallismielinen liike on vuonna 2024 yhtenäisempi ja solidaarisempi kuin ehkä koskaan aiemmin. Emme anna pienten ideologisten ristiriitojen tai toimintatapoihin liittyvien erojen lyödä kiilaa väliimme. Tuemme ja rahoitamme toistemme hankkeita, osallistumme toistemme tapahtumiin sekä tiedostamme kamppailevamme yhteistä vihollista vastaan. Vaikka voimme ponnistaa erilaisista lähtökohdista, perusarvomme ovat samat: Traditio, veri ja maaperä!

Kansallismielisen toveruuden ja uuden itsenäisyystaistelun hengessä tahdonkin lopuksi siteerata maamme merkittävimpiin kansallisradikaaleihin lukeutunutta V. A. Koskenniemeä, joka kirjoitti vapaustaistelun runoja vasta itsenäistyneessä Suomessa:

”On elämämme lyhyt päivä vain

ja iltaan mont’ ei hetkeä jää vaille,

mut kautta aikain mittaamattomain

ei laske kunnianne päivän maille,

te Suomen suvun sydän sytytetty,

te miekka vapaudelle pyhitetty!”

Kokoontumalla tänään Helsinkiin myös te olette osoittaneet olevanne osa Suomen suvun liekehtivää sydäntä. Myös teidän kätenne kantaa vapauden miekkaa. Hyvää itsenäisyyspäivää valkoiselle Suomelle! Tulevaisuus kuuluu Suomen heimolle!

Petri Nordman