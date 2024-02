Politisoitunut vakoiluvirasto leimaa koko AfD:n ”äärioikeistolaiseksi”

Saksan poliittisen vallan aiemmat ja nykyiset yritykset vähentää Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen kannatuspohjaa ovat epäonnistuneet, ja Saksan erittäin politisoitunut kotimaan tiedustelupalvelu tehostaa ponnistelujaan antaakseen kuoliniskun maan toiseksi suurimmalle puolueelle.

Suunnitelmat leimata koko AfD-puolue ”ääriainesten” leimalla tulevat ennen Itä-Saksan kriittisiä vaaleja ja Euroopan tason vaaleja, joissa AfD:n on määrä sijoittua suurella marginaalilla ensimmäiselle sijalle Sachsenin, Brandenburgin ja Thüringenin osavaltioissa ja toiselle sijalle EU:n parlamenttivaaleissa.

Saksan liittovaltion perustuslain suojeluvirasto (BfV) toimii Saksan aktivistisen sisäministerin Nancy Faeserin valvonnassa ja johdolla. Faeser on kirjoittanut ääriliikkeisiin liittyviin Antifa-lehtiin ja valmistelee asiakirjaa, jonka perusteella koko AfD:n luokittelu ”todennetuksi ääriliikkeen pyrkimykseksi” on perusteltua, kertoo Süddetsche Zeitung BfV:n sisäisiin asiakirjoihin viitaten.

Raportin mukaan Thomas Haldenwangin (CDU) johtama BfV aikoo odottaa, että AfD:n sen luokittelua ”epäillyksi tapaukseksi” vastaan nostaman kanteen tuomio annetaan ennen kuin se julkaisee uuden luokituksen. Münsterin korkeimman hallinto-oikeuden odotetaan antavan tuomionsa kyseisessä asiassa joskus maaliskuussa.

AfD:n ulkopoliittisen tiedottajan, kansanedustaja Petr Bystronin mukaan luokitus ei vaikuta AfD:n aiempien osavaltiotason ”ääriliikkeiden” luokittelujen tapaan puolueen asemaan Saksan kansalaisten silmissä.

”Tässä vaiheessa ihmiset ymmärtävät selvästi, että ’ääriaineluokitus’ on vain väline, jota valtapuolueet käyttävät opposition sortamiseen”, Bystron sanoi ja huomautti, että AfD:n kannattajia ”ruskeaksi roskaväeksi” kutsunut Thüringenin osavaltion sisäisen tiedustelupalvelun pomo Stephan Kramer halusi olla ”sosiaalidemokraattisen puolueen (SPD) ehdokas”.

Kramer on Bystronin mukaan ”itse asiassa sellaisen puolueen poliitikko, joka kilpailee AfD:tä vastaan äänistä”. ”Jos katsoo Thüringenin gallupeja, Kramerin SPD on nyt alle 5 prosentissa. AfD tekee siis hänen kaltaisistaan ihmisistä työttömiä”, Bystron jatkoi.

Perustuslakivaliokunnan viimeisin raportti AfD:n sisällä esiintyvistä ääriliikkeistä on keväältä 2021. BfV:n sisäiset sähköpostit ja asiakirjat, joihin Süddetsche Zeitung raportissaan viittaa, osoittavat, että ”AfD:n seurantaraportin 2023” valmistelut ovat olleet käynnissä maaliskuusta 2023 lähtien.

Viime vuoden huhtikuussa ilmestyi ensimmäinen luonnos, joka sisälsi tyypillisiä syytöksiä, joita perustuslakivaliokunta oli esittänyt AfD:tä vastaan, kuten rasismia ja autoritaarisuutta. Lisäksi uuden luonnoksen sanotaan sisältävän uuden kohdan, joka koskee AfD:n ”suhdetta Venäjään”.

Lehti kertoo, että BfV:n korkea-arvoiset työntekijät ovat ilmoittaneet, ettei uutta arviota globalismin vastaisesta oppositiopuolueesta varten tarvita lisätietoja.

Süddetsche Zeitungin raportin sisältämiin tietoihin vastatessaan AfD:n europarlamentaarikko Joachim Kuhs, joka johtaa puolueen valtuuskuntaa Euroopan parlamentissa, sanoi The European Conservative -lehdelle:

”Nancy Faeser (SPD) ja hänen virkamiehensä Thomas Haldenwang (CDU) eivät selvästikään etene tarpeeksi nopeasti ”oikeiston vastaisessa taistelussa”. Nyt kun yhteinen kampanja niin sanotun Potsdamin salaisen kokouksen muuttamiseksi ”Wannsee-konferenssiksi 2.0” on epäonnistunut, nämä ”perustuslain suojelijat” ovat menettämässä suhteellisuudentajunsa ja ottavat seuraavan askeleen epätoivoisessa taistelussaan tasavallan vahvinta todellista oppositiovoimaa vastaan. Sitä, että tämä taistelu on tuomittu epäonnistumaan on laajalti tiedossa. Olisi niin hyvä kansallemme ja maallemme, jos hallitus vihdoinkin kuuntelisi kansalaistensa ääntä ja kääntäisi huomionsa Saksan polttaviin ongelmiin.”

AfD:n kansanedustaja Norbert Kleinwächter yhtyi meppi Kuhsin arvioon, jonka mukaan BfV:n suunnittelema arvio puolueesta on poliittisesti motivoitunut, mutta jakoi vähemmän optimistiset näkymät The European Conservative -lehdelle antamissaan kommenteissa.

”Perustuslakiviranomainen (Bundesamt für Verfassungsschutz) kuuluu sisäministeriön alaisuuteen. Vaikka se teeskentelee olevansa puolueeton virasto, se on itse asiassa erittäin poliittinen. Sen poliittinen luonne tuli julkisuudessa hyvin ilmeiseksi, kun sisäministeri Nancy Faeser, perheasiainministeri Lisa Paus ja viraston johtaja Thomas Haldenwang pitivät yhteisen lehdistötilaisuuden, jossa he kertoivat tarpeesta hyväksyä ”demokratian edistämislaki”, joka mahdollistaisi poliittisten vastustajien vakoilun, ”vihapuhetta” käyttäneiden henkilöiden erottamisen julkisista viroista ja sen, että paikalliset viranomaiset peruisivat ravintoloiden ja hotellien omistajilta luvat, jos he sallivat ”vihapuhujien” kokoontua. On sanomattakin selvää, että nämä ehdotukset ovat kaikki täysin perustuslain vastaisia.”

”Ei ole yllättävää, että Saksan liittovaltion perustuslain suojeluvirasto aikoo nyt pitää AfD:tä äärijärjestönä. Tämä ei tapahdu siksi, että AfD olisi itse asiassa ääriainesta, vaan siksi, että siihen on poliittista tahtoa. Vakiintuneet puolueet toivovat, että äänestäjiä ujostellaan, ja se on valmis maksamaan tästä minkä tahansa hinnan, myös demokratian tuhoamisen. Ne saattavat kokea jopa haittoja yksityisellä sektorilla. Joitakin AfD:n osavaltio-osastoja on jo pidetty ääriliikkeinä, mikä johti siihen, että virkamiehet, poliisit ja opettajat jättivät puolueen, koska heillä ei ollut varaa menettää asemiaan ja eläkkeitään. Se vaikuttaisi jopa minuun henkilökohtaisesti. Olen ammatiltani opettaja, ja jos en jätä puoluetta, en pysty palaamaan virkaani sen jälkeen, kun poliittinen virkani on lakkautettu”, Kleinwächter sanoi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämä kehitys vahingoittaa AfD:tä, koska se pakottaa monet jäsenet eroamaan ja kieltää muita liittymästä puolueeseen. Tämä voi johtaa puolueen todelliseen radikalisoitumiseen ja hallinnollisen osaamisen menetykseen. Tärkeintä toivottua vaikutusta, eli äänestäjien määrän vähentämistä, ei saavuteta, sillä sitä ei ole tapahtunut myöskään niissä osavaltioissa, joissa AfD oli jo luokiteltu ääriliikkeeksi.

Lähde: European Conservative