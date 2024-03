Portugali: Keskustaoikeisto voittaa vaalit, oikeistolainen Chega-puolue nousee voimakkaasti

Oikeistolainen Chega kaksinkertaisti tuloksensa edellisistä vaaleista.

Portugalin keskustaoikeistolainen koalitio, Sosiaalidemokraattisen puolueen johtama Demokraattinen liittouma (AD), voitti niukasti parlamenttivaalit toiseksi sijoittuneen keskusta-vasemmistolaisen Sosialistisen puolueen, mutta konservatiivien on todennäköisesti otettava mukaan kolmanneksi sijoittunut oikeistopuolue Chega muodostaakseen hallituksen.

Chega, joka sai 18 prosenttia äänistä, aikoo nelinkertaistaa paikkamääränsä parlamentissa ja saada vähintään 48 paikkaa 230-paikkaiseen parlamenttiin. Tuloksen ansiosta puolueen pitäisi pystyä toimimaan kuninkaantekijänä uudessa hallituksessa.

Portugalin sosialistipääministeri Antonio Costa erosi viime vuonna voitokkaiden vaalien ja toisen hallituksen muodostamisen jälkeen, kun hänen hallinnossaan oli puhjennut korruptioskandaali. Häntä itseään ei nimetty syylliseksi skandaaliin, mutta Costa katsoi aiheelliseksi erota, ja presidentti määräsi sunnuntaiksi ennenaikaiset vaalit.

Sunnuntai-iltana julkaistujen ensimmäisten gallupien mukaan oikeistokoalitio voitti odotetun 29,5 prosentin äänisaaliin. Sosialistit voivat päätyä vaaleissa noin 28,7 prosenttiin.

Äänestyspaikkakyselyn tiedot osoittavat myös, että maltillinen keskustaoikeisto ei varmasti saa yksin enemmistöä parlamenttiin ja tarvitsee hallitakseen joko koalitiokumppanin tai ulkopuolista tukea.

Sunnuntai-iltana julkaistut mielipidemittaustiedot osoittivat, että oikeistolainen Chega-puolue voisi sijoittua kolmanneksi noin 18 prosentin äänisaaliilla, mikä on dramaattinen nousu vuodesta 2022, jolloin se sai vain 7 prosenttia. Viisitoista muuta puoluetta jakoi loput äänet.

”Portugalilla on nyt myös tämä suuri ongelma”

Vaikka sosiaalidemokraatit sulkivat kampanjassa pois koalition Chegan kanssa, puolueen johtaja André Ventura sanoi vaali-iltana, että ”portugalilaiset sanoivat selvästi haluavansa kahden puolueen hallituksen: Chegan ja demokraattisen liiton.”

Ventura on jo sanonut, että muodostaakseen keskustaoikeistolaisen koalition hän on valmis luopumaan joistakin kiistanalaisista kampanjaehdotuksistaan, kuten samaa sukupuolta olevien rikoksentekijöiden kemiallisesta kastraatiosta ja elinkautisten vankeusrangaistusten uudelleen käyttöönotosta.

Remix Newsille antamassaan haastattelussa Chega-puolueen johtaja kertoi, että merkittävä tekijä, joka ajaa portugalilaiset hänen puolueeseensa, on massamaahanmuuton ja pahenevan asuntokriisin aiheuttama kaksoisuhka.

”Ongelma ei ole vain Brasilia, vaan se, että tänne tulee ihmisiä Intiasta, Pakistanista, Bangladeshista ja joskus myös Brasiliasta, eikä meillä ole heille hyviä olosuhteita. Niinpä esimerkiksi Portugalissa on suuri asunto- ja rakennuskriisi. Nyt kun näitä ihmisiä saapuu tänne, joskus Lissabonissa näkee huoneen tai talon, jossa on 100 tai 50 ihmistä.

Voitte tietysti huomauttaa, että joissakin Euroopan maissa maahanmuutto on paljon suurempi ongelma. Se on selvää. Mutta Portugalilla on nyt myös tämä suuri ongelma. Emmekä saisi antaa Ranskan tai Belgian tapahtumien tapahtua täällä, ja siksi alamme nostaa hälytystilaa.”

Haastattelun aikana hän teki myös ennusteen puolueensa tulevista vaalitilaisuuksista sanomalla: ”Uskon, että pääsemme hallitukseen – joko johtajina tai koalitiossa. Toivon, että olemme johdossa, mutta se on vaikeaa. Olemme 15 (prosentissa), toinen puolue on 26 (prosentissa). Se ei ole helppoa, mutta taistelemme saadaksemme johtaa Portugalin seuraavaa hallitusta. Taistelen siitä, mutta varmasti olemme hallituksessa.”

