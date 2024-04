Ranskan Florida: Eläkeläisboomerit ja rikkaat ovat valmiita äänestämään äärioikeistoa

Varakkaat äänestäjät pelkäävät, että jokin veroja suurempi asia uhkaa heidän ylellistä elämäntyyliään.

Ranskan Riviera – Cannesin kuuluisalla Croisetten rantakadulla eläkkeellä olevat ranskalaisboomerit ovat väliaikaisesti vallanneet takaisin rannan, jonka julkkikset ja turistit valtaavat kesäkuukausina. Täällä Eurooppa on asia, josta lähes kukaan ei halua puhua.

”Se on yksinkertaista: Minä välitän vain naisista, kalastuksesta ja les boulesista”, sanoi eräs vanhempi mies viitaten petankki-peliin, kun hän katseli auringonlaskua kahden naisen ja heidän pienten koiriensa kanssa, jotka olivat kaikki pukeutuneet hienompiin vaatteisiinsa – koirat mukaan luettuina.

Vaikka vanhempi ranskalaismies, (joka ei halunnut nimeään julkisuuteen), ei ollut edes tietoinen tulevista Euroopan parlamentin vaaleista. Hän ei ollut tietoinen, että lähes 450 miljoonaa äänestäjää 27 maassa on oikeutettu äänestämään. Mies sanoi, että jos hän äänestäisi, hän tukisi ”äärioikeistolaista” Kansallista liittoumaa (National Rally, RN), jota johtaa Marine Le Pen.

Tämä Ranskan kaakkoiskulma, Côte d’Azur eli Ranskan Riviera, on ollut vuosikymmeniä poliittisen oikeiston linnake, mikä johtuu osittain väestön ikääntymisestä ja perustuu kansallismieliseen ideologiaan, joka juontaa juurensa ranskalaisten siirtolaisten paluusta Algeriasta 1960-luvulla.

Alueella asuu noin miljoona ihmistä, jotka työskentelevät enimmäkseen julkishallinnossa tai matkailualalla, ja se on viime vuosina muuttunut entistä vastaanottavaisemmaksi oikeistolaisille aatteille, ja äärioikeiston edustajat ovat menestyneet paikallisvaaleissa.

”Ranskan Riviera voi olla todiste siitä, että oikeistolaisen ideologian normalisoituminen on tulossa hyväksytymmäksi ja valtavirtaan”, sanoi kirjailija Charles Sapin, joka on kirjoittanut kirjan kansallismielisten noususta eri puolilla Eurooppaa.

Le Pen on viime vuosina pyrkinyt laajentamaan kovaa pohjaa voittamalla lisää keskiluokkaisia ja porvarillisia äänestäjiä. Hän toivoo, että se on viimeinen palapelin pala, jolla hän pääsee valtaan.

”Emme puhu politiikasta ystäviemme kanssa”

Éric Labaune, noin viisikymppinen mies kiiltävässä toppatakissaaan, ulkoilutti koiraansa työpäivän jälkeen hienolla Cannesin hotellialueella. Hän kertoi, että monet hänen ystävistään olivat muuttaneet maailmankatsomustaan ja tulleet avoimesti rasisteiksi. Jotkut heistä sanovat, etteivät lähde lomalle Marokon tai Tunisian kaltaisiin maihin, koska siellä on ”liikaa arabeja”.

”Emme enää puhu ystäviemme kanssa politiikasta, muuten suutumme”, sanoi hänen vaimonsa Yasmina Labaune, joka työskentelee samassa hotellissa.

Labaunesit olivat haluttomia puhumaan omista poliittisista näkemyksistään, mutta Éric sanoi, että Jordan Bardella – Le Penin 28-vuotias suojatti ja Kansallisen liittouman listan johtaja EU-vaaleissa – sanoi usein televisiossa asioita, joista ”kaikki olivat samaa mieltä”.

Hän antoi tämän lausunnon Croisette-kadulla, jossa turistit poseeraavat Louis Vuittonin ja muiden huippumyymälöiden eteen pysäköityjen luksusautojen vieressä. Éric Labaune kohotti kulmakarvojaan tietävään näköisenä, että nyt on yleisesti ymmärretty Bardellan sanojen olevan yksinkertaisesti tosiasioita Ranskan rappiosta.

Edempänä Croisette-kadulla vanha shakinpelaaja, jolla oli Ranskan lippupinssi takissaan (ei halunnut nimeään julkisuuteen), mutta puhui mielellään 15 minuuttia rokotteista, Joe Bidenista ja toimittajista, jotka eivät ole valmiita kuulemaan totuutta tai tekemään työtään kunnolla. Hän sanoi, että jopa Le Pen oli hänelle liian keskustalainen – hän piti paljon enemmän Le Penin entisestä liittolaisesta ja ”todellisesta isänmaallisesta” Florian Philippot’sta, joka perusti EU:n vastaisen liikkeen nimeltä ”Patriootit” sen jälkeen, kun hän oli jättänyt Kansallisen liittouman.

”Olen liian tunteellinen puhuakseni politiikasta”, sanoi eräs vanha rouva Mandelieu-la-Napoulesta, Cannesin rannikolta. Hänellä oli Guccin lenkkarit jalassaan ja päässään paksut jättiläismäiset merkkiaurinkolasit, ja hän hymyili kohteliaasti kieltäytyessään kommentoimasta enempää. Muut iäkkäät ihmiset, joiden kanssa Politicon toimittaja yritti keskustella, kieltäytyivät puhumasta eurovaaleista joko siksi, etteivät he välittäneet niistä, tai he pelkäsivät, että heiltä saatettaisiin riistää heidän rahavaransa, jos he puhuisivat toimittajalle.

Le Pen ei enää pelota

Kuten monissa muissakin Euroopan osissa, äärioikeiston kannatus on kasvussa kaikkialla Ranskassa, mikä johtuu tavanomaisesta sekoituksesta pettymystä kansallisiin johtajiin, elinkustannusten noususta ja identiteettipeloista.

”Kaikkialla Euroopassa samanlainen dynamiikka on jo auttanut kansallismielisiä johtajia valtaamaan hallintoja, varsinkin kun he ovat nyt pehmentäneet sävyään asioissa, jotka pelottivat niitä taloudellisesti liberaaleja äänestäjiä, jotka eivät pitäneet Euroopan vastaisista kannanotoista”, kirjailija Sapin sanoi.

Ja vaikka Ranskan presidentti Emmanuel Macron voitti Le Penin vuonna 2022, hän sai yli 40 prosenttia äänistä, mikä on merkki syvästi jakautuneesta maasta.

”Kansallinen liittouma ei enää pelota äänestäjiä täällä, koska siitä on tullut kunnioitettavampi paikallistasolla ja kansalliskokouksessa, ja ennen kaikkea Macron hylätään hyvin voimakkaasti”, sanoi Antibesin konservatiivinen pormestari Jean Leonetti, joka muutti tähän miljardöörien suosimaan turistikaupunkiin vuosikymmeniä sitten työskennelläkseen kardiologina.

Tällä etuoikeutetulla alueella, jossa Leonettin kaltaisia paikallisia pormestareita on sakotettu siitä, että he ovat kieltäytyneet luomasta sosiaalista asuntotuotantoa, paikallinen väestö on Antibesin pormestarivaaleissa Leonettin vastustajaksi asettuneen äärioikeistolaisen aktivistin Thierry Cornecin mukaan kasvamassa turvattomuuden tunteen valtaan.

”Ranska kohtaa useita vakavia uhkia, kuten maahanmuuttoa, turvattomuutta, arvojen menettämistä ja identiteettikriisiä yksilöllisellä ja kansallisella tasolla”, Cornec sanoi apteekissaan Juan-les-Pinsin rantakaupungissa ja lisäsi, että hän koki velvollisuudekseen ”taistella uudelleen vallitsevaa psykoosia vastaan”, joka oli ottamassa ihmiset valtaansa.

Jos ihmiset ovat todellakin muuttumassa, niin myös maisema on muuttumassa: Nizzan ja Cannesin rannikkokävelykaduilla on terrorisminvastaisia suojarakenteita ja betoniesteitä, jotka ovat jatkuva muistutus siitä, mitä siellä aiemmin tapahtui.

Pelkästään viime vuosikymmenen aikana Etelä-Ranskassa on nähty kuorma-auto, joka on ajautunut väkijoukkoon Nizzan rantakadulla, ja puukotuksia kirkossa. Pelko uusista terrori-iskuista on todellinen monille tällä alueella.

Myös maahanmuuttovastaisuus (ja nämä kaksi pelkoa yhdistyvät monissa) on herättänyt alueella uudelleen pelkoa siitä, että rentoa elämäntyyliä meren äärellä uhkaa muukin kuin pelkkä veronkorotus.

Myöskään ukrainalaiset pakolaiset eivät ole aina tervetulleita. Jotkut ukrainalaisperheet ovat muuttaneet alueelle suurilla katumaastureilla, joihin paikalliset asukkaat ovat esittäneet epäluuloisia kommentteja.

”Macron puhuu joukkojen lähettämisestä Ukrainaan, ja he ovat täällä isojen autojensa kanssa”, sanoi eräs Antibesista kotoisin oleva ravintoloitsija (joka halusi pysyä nimettömänä ja pyysi toimittajaa olemaan mainitsematta hänen majoitusliikkeensä nimeä peläten vastareaktioita vastauksena maahanmuuttajavastaisiin ajatuksiinsa).

Toisaalta ravintoloitsija myönsi, että yksi ryhmä, joka on aina tervetullut, ovat varakkaat turistit.

”Olivatpa he venäläisiä, arabeja, afrikkalaisia, tavallisia turisteja tai diktaattoreita, asiakas on asiakas”, ravintoloitsija sanoi. Kysyttäessä, ketä hän äänestäisi kesäkuussa, omistaja vastasi yhdellä nimellä: Marine Le Pen.

Lähde: Politico