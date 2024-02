Ruotsalaislehden vinkit: Näin teet työpaikastasi ”osallistavamman” Ramadanin aikana

Ramadan-kuukausi on muslimien pyhin ja juhlituin kuukausi ympäri maailmaa. Chef-lehti tiedottaa tästä lukijoilleen. Se on myös käyttänyt apunaan hunnutettua yrittäjää selittämään, ”miten johtajat voivat edistää paastoavien työntekijöiden osallistavaa työympäristöä työpaikalla”.

Ramadan alkaa tänä vuonna lauantaina 9. maaliskuuta ja kestää 8. huhtikuuta asti. Ruotsin muslimiyhteisön kasvaessa on tullut kannattavaksi, että päivittäistavaraketjut julkaisevat heille suunnattua mainontaa, mikä todennäköisesti huomataan pian.

Ruotsalaisessa Chef-lehdessä on raportti, jossa on mukana harras muslimi Deqa Abukar ennen tämän vuoden ramadania.

”Haluan korostaa, että paastoaminen muslimina on yksilön oma asia. Paastoavan henkilön on tiedettävä, että hän pystyy siihen. Esimiehen ja työnantajan ei tarvitse sopeutua siihen, vaan kyse on siitä, että työpaikalla luodaan osallistava ympäristö paastoaville työntekijöille”, Abukar kertoo Chefille.

Hän uskoo, että esimiehet voivat sallia ramadania viettävien työntekijöiden pitää päivän aikana lyhyitä taukoja paastonsa katkaisemiseksi tai rukoilemiseksi.

”Nykyisessä ilmapiirissä muslimeista on hyvin kielteinen kuva. Osallistavan yhteiskunnan edistäminen, jossa jokainen yksilö voi olla oma itsensä, tarkoittaa erilaisten juhlapyhien, kuten ramadanin, tunnustamista”, hän sanoo.

Kunnioituksen vaatiminen

Hänen neljästä vinkistään kaksi liittyy islamin tapojen ja muslimien väitettyjen tarpeiden kunnioittamiseen:

Ruoan ja juoman kunnioittaminen. Ymmärrä, että paastoavat työntekijät eivät syö tai juo mitään päivän aikana. Jos työpaikka tarjoaa yhteisruokaa, varmista, että paastoaville on tarjolla vaihtoehtoja. Esimerkiksi säästämällä ruokaa niin, että paastoava työntekijä voi syödä sen, kun paasto katkeaa.

Joustavuus

Anna työntekijöille mahdollisuus mukauttaa työaikaansa tai pitää päivän aikana lyhyitä taukoja paastonsa katkaisemiseksi.

Viestintä

Viestittäkää työntekijöille selkeästi työaikojen tai työmäärän muutoksista ramadanin aikana, jotta he voivat paremmin suunnitella päivänsä.

Rukouksen kunnioittaminen. Kunnioita työntekijöiden tarvetta rukoilla päivän aikana ja anna heidän tehdä se sopivina aikoina.

Lähde: Samnytt