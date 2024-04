Ruotsi: Huumeet historiallisen halpoja

Inflaatio, taannoinen koronakriisi ja käynnissä oleva Ukrainan sota ovat nostaneet hintoja ympäri Eurooppaa. Hintojen korotukset eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet huumeitten hintaan Ruotsissa, kertoo Alkoholi- ja huumevalistuksen keskusliiton CAN:n uusi raportti.

Huumeitten hinnat ovat suurelta osin pysyneet samalla tasolla vuodesta 2019. Huumeet ovat Ruotsissa tällä hetkellä historiallisen halpoja.

Heroiinin ja amfetamiinin hinnat katukaupassa ovat pitkällä tähtäimellä jopa laskeneet. Vuoden 1988 hintoihin verrattuna heroiinin ja amfetamiinin hinnat ovat laskeneet 75%. Verrokkina voi käyttää Big Mac-hampurilaisen hintaa, jonka hinta on noussut 63% vuodesta 1988.

Myös marihuanan, hasiksen ja kokaiinin hinnat ovat laskeneet 35 vuodessa, joskin hasiksen ja marihuanan hinnat ovat viimeisen viiden vuoden aikana nousseet jonkin verran.

”Kannabiksen hinnannousun syy on epävarma”, sanoo CAN:n osastopäällikkö Ulf Guttormson. ”Syynä voi olla poliisin tiukempi toiminta, tai huumeen laadun parantuminen, kasvanut kysyntä tai kaikki kolme yhdessä”.

Syiksi hintojen jäätymiseen epäillään huumeongelman laajenemista eri puolille Ruotsia. Huumeita tavataan käytännössä kaikkialla Ruotsissa. Alalle on tullut uusia yrittäjiä, ja kilpailu asiakkaista on ankaraa. Oireena tästä on Ruotsissa käynnissä oleva rikollisjengien välinen sota.

Toinen syy huumeitten alhaiseen hintaan ovat kansainväliset rikollisjärjestöt. Rikollisjärjestöt ovat poistaneet väliportaan huumekaupasta, ja myyvät huumeet itse. Tämä laskee myyntikustannuksia.

Halvoilla hinnoilla myös houkutellaan uusia asiakkaita huumeitten käyttäjiksi, ja pidetään kiinni vanhoista huumeitten ostajista.

”Yksi mahdollinen syy (hintojen jäätymiseen) voi olla, se, että huumekauppaa käyvät ovat valmiita pienempiin voittoihin, toiveena suuremmat voitot tulevaisuudessa”, Guttormson pohtii.

Alkoholi- ja huumevalistuksen keskusliitto CAN pitää jatkuvasti silmällä huumeitten hintoja. Ruotsin 27 poliisialuetta raportoivat huumeitten hinnoista kaksi kertaa vuodessa. Juuri julkaistun raportin hinnat ovat keski- eli mediaanihintoja. Raportin hinnoissa on otettu huomioon inflaatio ja kuluttajaindeksi sekä muut hintaan vaikuttavat seikat.

Suomen viranomaiset eivät ole raportoineet vastaavasta hinnanlaskusta Suomessa.

Lähde CAN