Ruotsi: Israel sulkee suurlähetystönsä muslimien takia

Israel on päättänyt sulkea suurlähetystönsä Ruotsissa suuren terroriuhan takia, kertoo SVT. Syynä on pelko Iranin tukemista kostoiskuista iranilaisen kenraalin salamurhan vuoksi. Maat ovat jo pitkään olleet kylmää sotaa muistuttavassa tilanteessa. Israel on murhannut merkittäviä iranilaisia tiedemiehiä sekä upseereita, ja tukenut Iranin hallituksen vastaista liikettä.

Iran puolestaan tukee Israelia vastaan taistelevaa Hizbollah-liikettä.

Toinen syy päätökseen sulkea Israelin suurlähetystö Ruotsissa, on lähipäivinä päättyvä muslimien pyhä kuukausi ramadan. Muslimit juhlivat paastokauden päättymistä, ja juhlimisen pelätään muuttuvan väkivaltaiseksi mellakoinniksi. Tätä pidetään uhkana Ruotsissa oleville juutalaisille.

Lähde SVT txt-tv