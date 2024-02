Ruotsin Nord Stream -tutkinta lopetettu

Kansallisen turvallisuusasioiden yksikön johtava syyttäjä Mats Ljungqvist on päättänyt lopettaa Ruotsin tutkinnan Nord Streamiin syyskuussa 2022 kohdistuneesta hyökkäyksestä, ilmoitti Ruotsin syyttäjäviranomainen tänään lehdistötiedotteessa.

Lähes puolitoista vuotta kestäneen tutkinnan jälkeen Ljungqvist on tullut siihen tulokseen, että Ruotsilla ei ole toimivaltaa jatkaa hyökkäyksen tutkintaa, ”koska rikos ei ole kohdistunut kansalliseen turvallisuuteen, julkiseen toimintaan tai muihin Ruotsin etuihin, joita oikeusjärjestelmä erityisesti suojelee”.

”Esitutkinta on ollut järjestelmällinen ja perusteellinen. Muun muassa suuri määrä laivaliikkeitä on analysoitu tapahtumien ymmärtämiseksi. Lisäksi on tehty laaja rikospaikkatutkimus ja tehty useita haastatteluja tapauksen tiimoilta. ”Tämänhetkisen tilanteen valossa voimme päätellä, ettei Ruotsilla ole toimivaltaa”, Mats Ljungqvist kommentoi.

Tutkinnan päätarkoituksena on ollut selvittää, olivatko Ruotsin kansalaiset osallisina tai käytettiinkö Ruotsin aluetta iskun toteuttamiseen. Johtopäätös on, että näin ei ole. Hyökkäys tehtiin kansainvälisillä vesillä, mutta osittain Ruotsin talousvyöhykkeellä.

Ukraina on nostettu esiin

Ruotsin tutkinta on päättynyt, mutta Tanskassa ja erityisesti Saksassa tutkinta jatkuu. Ruotsin ilmoituksen jälkeen Tanskan poliisi ilmoitti, että se julkaisee ”lähiaikoina” uusia tietoja tutkinnastaan.

Saksalainen Die Zeit -lehti kirjoittaa, että saksalaiset tutkijat ovat kiinnostuneita räjähtäneiden kaasuputkien osista, jotka Ruotsin armeija löysi merenpohjasta pian iskun jälkeen syksyllä 2022. He haluavat verrata löydetyissä osissa mahdollisesti olevia räjähdysainejäämiä purjealus Andromedaan kiinnitettyjen räjähteiden jälkiin.

Ruotsissa Venäjää on syytetty lähinnä omien kaasuputkiensa räjäyttämisestä, ja siltä on evätty pääsy niihin oman tutkimuksensa suorittamiseksi.

Sen sijaan saksalaisten tutkijoiden keskuudessa vallitseva hypoteesi on, että Ukraina on asian takana. Väärennettyjen EU-passien avulla ukrainalaisryhmän uskotaan vuokranneen Andromedan syksyllä 2022 ja käyttäneen sitä sitten alustana sukellellakseen kaasuputkiin ja asentaakseen niihin räjähteitä.

Lähde: Samnytt