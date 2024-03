Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto: Rikollisklaanit ovat soluttautuneet koko yhteiskuntaan

Klaaneihin perustuvat maahanmuuttajien rikollisverkostot ovat nyt soluttautuneet lähes koko ruotsalaiseen yhteiskuntaan. Näin toteaa Ruotsin rikoksentorjuntaneuvosto (Brå) tuoreessa raportissaan, jonka hallitus ja SD ovat teettäneet.

Joidenkin maahanmuuttajaryhmien klaanikulttuuri helpottaa rikollisverkostoja taivuttelemaan sukulaisia, ystäviä, tuttavia ja muita samasta taustasta tulevia henkilöitä suorittamaan heille palveluja. Ruotsin asettamat etniselle monimuotoisuudelle asetetut tavoitteet yhteiskunnan kaikissa osissa helpottavat osaltaan myös jengirikollisten soluttautumista strategisiin paikkoihin.

Ulkoisesti kunnolliset ihmiset, joilla on ei-länsimainen maahanmuuttajatausta ja jotka ovat luoneet uran Ruotsissa, tekevät vapaaehtoisesti tai rikollisten sukulaistensa painostamina lojaalisuussyistä vapaaehtoistyötä Ruotsin yhteiskunnan eri sektoreilla kyseisten ryhmien etujen edistämiseksi.

Kaikille tutkituille aloille on soluttauduttu

Ruotsin rikoksentorjuntaneuvoston uudessa tutkimuksessa todetaan, että enää ei ole mahdollista löytää yhtään alaa, johon ei olisi soluttautunut rikollisia maahanmuuttajaverkostoja, joissa on niin sanottuja mahdollistajia. Brån tutkimiin aloihin, joiden tulokset ovat huolestuttavia, kuuluvat oikeuslaitos, kiinteistöala, kirjanpito, lakipalvelut, turvallisuus- ja valvontapalvelut sekä liikenne.

”Yleisintä on, että mahdollistajat koulutetaan työsuhteen aikana, mutta käy myös niin, että verkosto välittää mahdollistajat tai että mahdollistajat itse ehdottavat, että heidän pitäisi hakeutua verkostolle sopivaan tehtävään”, sanoo Brån tutkija Johanna Skinnari raportin kommentissa.

Tietoa ja palveluja

Soluttautumisen yleisin tarkoitus on päästä käsiksi sisäpiiritietoon. Erityisen tärkeää on luoda viestintäkanavia jengin jäsenten kanssa, jotka ovat pidätettynä rajoitetusti. Vanginvartijan tai vastaavan palkkaaminen on verkostojen kannalta erittäin arvokasta, ja se voi maksaa hyvin lisätyönä työntekijälle.

Joulukuussa sattuneessa korkean profiilin tapauksessa Tukholman pohjoispuolella sijaitsevan Attundan käräjäoikeuden työntekijä tuomittiin vankeuteen sen jälkeen, kun hän oli antanut rikollisverkoston jäsenille tietoja siitä, mitä viranomaiset tiesivät rikollisverkostosta.

Samnytt kertoi taannoin, kuinka Helsingborgin satamatyöntekijät olivat rikollisjengien palkkalistoilla, jotta huumausaineiden laajamittainen salakuljetus Ruotsiin oli mahdollista. Myös ihmiset, usein yrittäjät, jotka voivat auttaa pimeän rahan pesussa, ovat erittäin haluttuja.

Neljä eri ryhmää

Brå on jakanut raportissa mahdollistajat neljään luokkaan:

Manipuloidut: ihmiset, jotka tietoisesti tai tietämättään auttavat rikollisia, usein vankila- ja koevapauspalvelun tai sosiaalipalvelujen työntekijöitä.

Vakiintuneet: ihmiset, joihin on otettu yhteyttä heidän työnsä vuoksi ja jotka on suostuteltu auttamaan jengejä.

Kaupalliset: ihmiset, joille maksetaan rikollisten auttamisesta.

Sijoitetut: henkilöt, jotka on suostuteltu tai joille on tarjottu tiettyä työpaikkaa, jossa he voivat auttaa rikollisia.

Yhteenveto Ruotsin rikoksentorjuntaneuvoston (Brå) ruotsinkielisestä raportista on luettavissa täältä ja koko raportti on ladattavissa ja luettavissa täältä.

Lähde: Samnytt