Saksa: maahanmuuttajien rikollisuus kasvoi räjähdysmäisesti vuonna 2023 – väkivaltarikollisuus ennätystasolla

Ulkomaalaiset tekevät nyt 41 prosenttia kaikista Saksan rikoksista.

Saksan sisäministeriön tiistaina julkaisemien rikostilastojen mukaan ulkomaalaisten rikoksesta epäiltyjen määrä nousi viime vuonna noin 923 000:een, mikä merkitsee 18 prosentin kasvua vain yhden vuoden aikana koko maassa. Vielä järkyttävämpi luku saattaa kuitenkin liittyä väkivaltarikoksiin, jotka nousivat ennätystasolle vuonna 2023.

Sisäministeriön tiedoista käy ilmi, että 41 prosenttia kaikista rikoksista epäillyistä on ulkomaalaisia. 2,246 miljoonaa ihmistä maassa epäiltiin rikoksesta vuonna 2023, mikä on 7,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Kaiken kaikkiaan ulkomaalaisten osuus väestöstä on vain 15 prosenttia.

Tämä vastaa lähes 18 prosentin kasvua, Die Welt kertoo vedoten liittovaltion sisäministeriön vielä julkaisemattomiin rikostilastoihin vuodelta 2023. Ulkomaalaisten osuutensa kaikista epäillyistä on nyt lähes 41 prosenttia. Kaikkiaan 2,246 miljoonaa ihmistä Saksassa epäiltiin rikoksesta – 7,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

Faeserin yhteys väestöön täysin kadonnut

Järkyttävät luvut ovat iskeneet Saksaan kuin salama, ja niillä voi olla useita poliittisia seurauksia.

Saksan poliisiliiton johtaja Rainer Wendt haukkui liittovaltion sisäministerin Nancy Faeserin (SPD) sen jälkeen, kun ulkomaalaisrikollisuuden raju kasvu paljastui.

”Liittovaltion sisäministeristä on tulossa yhä enemmän ’Nancy Ihmemaassa’, kun hän hämmästyneenä huomaa, että Saksasta on tullut entistä väkivaltaisempi”, Wendt sanoi Bildille. Hän väitti, että tästä tuloksesta voi yllättyä vain, ”jos on täysin menettänyt yhteyden väestöön”.

Faeser puolestaan on leimannut ”äärioikeistolaisuuden” suurimmaksi uhkaksi maalle, samalla kun hän on sallinut väkivaltarikollisuuden ja raiskausten räjähdysmäisen kasvun kautensa aikana, erityisesti ulkomaalaisten rikollisten toimesta.

Hallituksella on nyt kova kiire kansalaistaa miljoonia ulkomaalaisia varmistaakseen, ettei heitä lasketa ”ulkomaalaisten” rikollisuuteen vaan ”saksalaisiksi”, sillä Saksan rikostilastoissa kaikki rikokseen syyllistyneet lasketaan ”saksalaisiksi” maahanmuuttajataustasta riippumatta, kunhan heillä on Saksan passi.

Ennätysmäärä väkivaltarikoksia

Kriitikot väittävät usein, että suuri osa ”ulkomaalaisrikollisuudesta” koostuu itse asiassa maahanmuuttolainsäädännön rikkomisesta. Näin ei kuitenkaan ole. Luvut eivät sisällä maahanmuuttolainsäädännön rikkomuksia, jotka on jätetty tietojen ulkopuolelle. Kun tietoja tarkastellaan, ulkomaalaiset ovat huomattavasti yliedustettuina vakavissa rikoksissa, erityisesti väkivaltarikoksissa.

Itse asiassa puolet kaikista väkivaltarikoksista Saksassa oli ulkomaalaisten tekemiä.

Vuonna 2023 viranomaiset rekisteröivät noin 214 000 väkivaltarikosta, mikä merkitsee 8,6 prosentin kasvua, ja tällä alalla rikottiin useita ennätyksiä. Vaarallisiin ja törkeisiin ruumiinvammoihin liittyviä tapauksia oli ennätysmäärä, 154 000 tapausta, mikä merkitsee 6,8 prosentin kasvua. Samaan aikaan ”tahallinen pahoinpitely” nousi kaikkien aikojen ennätykseen 434 000 tapaukseen, mikä on 7,4 prosentin nousu.

Rikollisuus lisääntyi myös muissa ryhmissä. Esimerkiksi asuntomurtojen määrä nousi 77 819 tapaukseen eli 18,9 prosenttia, autovarkauksien määrä (29 985, 17,5 prosenttia), myymälävarkauksien määrä (426 096, 23,6 prosenttia) ja taskuvarkauksien määrä (109 314, 11 prosenttia).

Yhteensä vuonna 2023 rekisteröitiin noin 5,94 miljoonaa rikosta.

Luvut eivät anna täyttä kuvaa

Jotta ulkomaalaisrikollisuuden kasvua voitaisiin todella ymmärtää, on myös ymmärrettävä, että monet ”saksalaisista” epäillyistä ovat todellisuudessa maahanmuuttajataustaisia eivätkä etnisiä saksalaisia. Tämä johtuu siitä, että tilastoissa kaikki ulkomaalaiset, jotka saavat Saksan kansalaisuuden, lasketaan yksinkertaisesti ”saksalaisiksi”. Rikoksiin syyllistyneet toisen tai kolmannen polven maahanmuuttajat merkitään rikostilastoissa myös yksinkertaisesti ”saksalaisiksi”. Toisin kuin esimerkiksi Tanskassa, jossa seurataan maahanmuuttajataustaisia epäiltyjä, mikä antaa paljon selkeämmän kuvan.

Lähde: Remix