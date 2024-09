Saksa: Münchenin terroristiepäilty on ”itävaltalainen” islamisti , joka avasi tulen poliisia kohti Israelin konsulaatin lähellä

Epäilty avasi tulen Israelin pääkonsulaatin ulkopuolella Münchenissä Saksassa olevia poliiseja kohti. Poliisi ampui tekijän kuoliaaksi. Nyt on julkistettu tiedot, joiden mukaan kyseessä on 18-vuotias islamisti Emra I., mies, jolla on Itävallan kansalaisuus ja jonka tiedettiin elättelevän ”väkivaltafantasioita”.

Baijerin sisäministeri Joachim Herrmann sanoi: ”Hän ampui tahallaan poliiseja, jotka vastasivat tuleen.” Ampumiseen osallistui viisi poliisia, eikä loukkaantuneita ollut. Sosiaalisessa mediassa julkaistiin kuvamateriaalia miehestä, jossa hän heilutteli antiikkista kivääriä, jossa oli pistin.

Jotkut käyttäjät ovat sittemmin todenneet, että kivääri on peräisin ensimmäisestä maailmansodasta ja näyttää olevan saksalainen Mauser-kivääri.

Silminnäkijät kertovat kuulleensa tulitaistelun aikana noin 25 laukausta.

🇩🇪BREAKING:

This video shows the Munich shooter with what appears to be a WWII-era gun with a bayonet. He does not look experienced and appears to be unable to handle the recoil.

German police say officers killed the known Islamist after he fired shots in front of the Israeli… pic.twitter.com/WCyYI8dGMX

