Rikostilastot osoittavat, että Frankfurtin taivaallisen korkea rikollisuus on sidoksissa massamaahanmuuttoon.

Saksan Frankfurtin kaupungin uudet rikostilastot sisältävät järkyttäviä lukuja ulkomaalaisista ja vakavista rikoksista, mukaan lukien yksi luku, jonka mukaan he ovat vastuussa 100 prosentista kaikista vakavista seksuaalirikoksista ja 57,4 prosentista kaikista rikoksista.

Tiedot osoittavat, että jopa pahimmissa rikoksissa reilusti yli puolet kaikista epäillyistä on ulkomaalaisia – niitä, joilla ei ole Saksan passia. Loput epäillyistä, 42,6 prosenttia, ovat Saksan kansalaisia, mutta on tärkeää huomata, että tiedoista ei käy ilmi, onko näillä saksalaisilla epäillyillä maahanmuuttajataustaa, sillä Saksa ei kirjaa näitä tietoja.

Henkirikoksista 54 prosenttia murhista oli ulkomaalaisten tekemiä, ja 64,8 prosenttia tapoista oli myös ulkomaalaisten tekemiä.

Seksuaalirikokset

Vakavissa seksuaalirikoksissa ulkomaalaiset ovat niin ikään selvästi yliedustettuina, ja tietojen mukaan he olivat vastuussa 64,1 prosentista kaikista raiskauksista. Yhdessä uusien tilastojen äärimmäisimmistä tiedoista ulkomaalaiset olivat vastuussa 100 prosentista vakavista seksuaalirikoksista.

Ulkomaalaiset olivat vastuussa 64,4 prosentista seksuaalisen häirinnän tapauksista ja 57,1 prosentista alaikäisten hyväksikäyttöä koskevista tapauksista.

Poliisipäällikkö Stefan Müller vastasi rikostilastoihin seuraavasti: ”Ristiriitojen syttyminen on lähellä, ja keskinäinen kunnioitus katoaa yhä useammin. Ihmiset ovat valmiita ryhtymään fyysisiin yhteenottoihin jo hyvin varhaisessa vaiheessa.”

Ryöstöt, varkaudet ja ihmiskauppa

Ulkomaalaiset olivat myös ryöstötapauksissa huomattavasti yliedustettuina, mukaan lukien 65,5 prosenttia ryöstöistä, 75,6 prosenttia törkeistä ryöstöistä, 93 prosenttia autovarkauksista, 87,5 prosenttia käsilaukkuvarkauksista, 93 prosenttia taskuvarkauksista, 87,5 prosenttia väkivaltaisista murtovarkauksista, 80 prosenttia päivämurroista ja 72,9 prosenttia katuvarkauksista.

Ulkomaalaiset syyllistyivät myös 75 prosenttiin rahanväärennysrikoksista ja 62,5 prosenttiin seksuaalisesta kiristyksestä.

Ulkomaalaiset olivat lisäksi vastuussa 83,3 prosentista ihmiskauppatapauksista ja yhtä monesta pakkoprostituutiotapauksesta.

Frankfurtin poliisin tiedottaja kertoi Saksan Bild-lehdelle: ”Meillä on täällä lentokenttä. Tämä on sisäänkäynti. Jos jätämme tilastoista pois maahanmuuttolainsäädännön rikkomukset, meillä on 57,4 prosentin osuus ei-saksalaisista epäillyistä.” Tämä luku on paljon suurempi kuin kansallinen keskiarvo, joka on 35 prosenttia.

Frankfurtissa ulkomaalaisten osuus on korkeampi kuin muualla Saksassa, mutta sen seurauksena se saattaa näyttää, mitä muuta Saksassa on odotettavissa, jos ulkomaalaisväestön määrä jatkaa kasvuaan. Se ei myöskään ole ainoa osavaltio, joka kokee tämän huolestuttavan kehityksen.

Valtakunnallinen ja osavaltiotason suuntaus

Liittovaltion rikostilastot osoittavat myös, että ulkomaalaiset ovat huomattavasti yliedustettuina vakavissa rikoksissa, kuten murhissa, raiskauksissa, ryöstöissä ja pahoinpitelyissä.

Viime viikolla Baijerin sisäministeri Joachim Herrmann totesi, että ulkomaalaiset ovat vastuussa huomattavasti suuremmasta osuudesta rikollisuudesta verrattuna heidän osuuteensa väestöstä.

”Emme hyväksy rikollisuuden lisääntymistä, vaikka kyseessä on valtakunnallinen suuntaus, josta ulkomaalaiset ja maahanmuuttajat ovat erityisen vastuussa”, Herrmann sanoi lehdistötiedotteessa viime viikon maanantaina. ”Rikostilastot tekevät selväksi, että hallitsemattomalla maahanmuutolla on myös kielteinen vaikutus turvallisuustilanteeseen.”

”On erityisen tärkeää, että ne ulkomaalaiset, jotka muodostavat uhan yleiselle turvallisuudelle, viedään maasta mahdollisimman nopeasti tuomionsa kärsittyään. Lisäksi tarvitsemme vihdoin perusteellista kurssinmuutosta turvapaikkapolitiikassa ja ennen kaikkea laittoman maahanmuuton tehokasta hillitsemistä”, hän lisäsi.

Seksuaalisen väkivallan ja raiskausten osalta naiset joutuvat Saksassa yhä useammin uhriksi massamaahanmuuton vuoksi. Aiemmin tänä vuonna julkaistut tiedot osoittavat, että 8 590 naista ja miestä on raiskattu tai joutunut ulkomaalaisten seksuaalisen väkivallan kohteeksi vuodesta 2015 lähtien.

Kristillisdemokraattien (CDU) kansanedustaja Christoph de Vries, joka on myös sisäministerivaliokunnan jäsen, vastasi tietoihin seuraavasti: ”On selvää, että naiset ovat vaarassa joutua raiskauksen tai muun seksuaalirikoksen uhriksi Saksassa, mikä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosina arabimaista ja Maghreb-maista tulleen turvapaikkamuuton vuoksi.”

Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen toinen puheenjohtaja Alice Weidel sanoi NZZ:lle, että luvut ovat ”uskomattomia” ja että ”jokaisen tapauksen takana on kauhea henkilökohtainen kohtalo”.

Lähde: Remix