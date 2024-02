Media-skandaali ravistelee vasemmistoliberaalia saksalaista päivälehteä Süddeutsche Zeitungia (SZ) sen jälkeen, kun paljastui, että lehden johto vakoili omaa väkeään löytääkseen henkilön, joka oli vuotanut tietoja apulaispäätoimittajan plagioinnista.

Tapaus sai alkunsa viime joulukuussa, kun Mediainsider paljasti toistuvia plagioinnin tapauksia SZ:n apulaispäätoimittaja Alexandra Föderl-Schmidtin osalta. Mediainsider raportoi myös kritiikistä, jota esitettiin lehden sisäisessä kokouksessa. Nämä raportit suututtivat lehden pomot, jotka päättivät hakkeroida ja seurata kaikkia henkilökuntansa sähköposti- ja puhelinyhteyksiä löytääkseen vuotajan.

Sisäisessä kokouksessa viime viikolla päätoimittaja Wolfgang Krach raivosi vuotajasta tai mahdollisesti useammasta sellaisesta. Hän kutsui sitä ”luottamuksen pettämiseksi”, että SZ:n toimittajat olivat puhuneet Mediainsiderille. Näyttää siltä, että SZ:n johto ei kyennyt löytämään henkilöitä, jotka olivat vuotaneet tiedon.

Monet toimittajat vaikuttavat olevan järkyttyneitä uutisista vakoilukampanjasta omia työntekijöitään vastaan. SZ on yleensä ylpeillyt olevansa tutkiva media, joka paljastaa korruptoituneita tahoja. Kuitenkin, kun omaa apulaispäätoimittajaa syytettiin plagioinnista, he yrittivät peitellä asiaa ja rangaista vuotajaa. SZ oli aiemmin vaatinut parempaa oikeudellista suojaa vuotajille, kun kyse on ollut vuotajista lehden hyväksi.

Nyt heitä syytetään jopa Stasin kaltaisista menetelmistä vakoillakseen omaa henkilöstöään. Kommunistit toistavat historiallista sykliään, jossa vainoharhaisesti metsästetään jokaista, joka ei ole riittävän uskollinen ylemmilleen tai ideologisesti oikeaoppinen.

Müncheniläinen lehti on yleensä ollut yksi Saksan vasemmistoliberaalin hallinnon suosikeista ja tunnettu maalitusartikkeleistaan pääasiassa oikeistoa vastaan. Viimeisen kuuden kuukauden aikana se on käynnistänyt useita kampanjoita konservatiivisia tai oikeistopoliitikkoja vastaan, erityisesti Baijerin talousministeriä Hubert Aiwangeria ja myös AfD:n kanssajohtajaa Alice Weideliä vastaan väitetystä plagioinnista, mikä lopulta epäonnistui.

Lähde: European Conservative