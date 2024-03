Saksan SPD ja vihreät raivoavat: Suomi haluaa sulkea Venäjän rajan laittomilta maahanmuuttajilta

Laittomien maahanmuuttajien määrä Suomen ja Venäjän rajalla kasvaa. Suomen hallitus on saanut tarpeekseen ja haluaa sulkea rajansa turvapaikanhakijoilta. Saksan SPD ja vihreät eivät pidä tästä lainkaan – he vaativat rajoittamatonta maahanmuuttoa. Saksan vasemmistopuolueiden mukaan ”Suomi rikkoo lakeja”.

Saksan SPD ja Vihreät ovat arvostelleet jyrkästi Suomen hallituksen suunnitelmia käännyttää laittomat maahanmuuttajat suoraan Venäjän rajalla, eivätkä he saa hakea turvapaikkaa. ”Turvapaikkahakemukset on käsiteltävä Suomen ja Venäjän välisellä rajalla”, sanoi vihreiden Bundestag-ryhmän turvapaikkapoliittinen edustaja Julian Pahlke Die Weltille.

”Suojelua hakevia ihmisiä ei saa käännyttää takaisin EU:n ulkorajoilla ilman, että heidän turvapaikkahakemustaan on tutkittu”, vihreiden poliitikko väitti viitaten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioon, joka kuitenkin sallii palauttamisen tietyissä olosuhteissa, kuten turvallisilla rajanylityspaikoilla.

Myös Saksan liittokansleri Olaf Scholzin (SPD) puolue kehotti Suomen hallitusta sallimaan laittomien maahanmuuttajien virtaamisen maahan. ”Euroopan rajoille saapuvilla on oikeus kunnolliseen kohteluun. Turvapaikkaa on voitava hakea. Tätä periaatetta rikotaan jo nyt, ajatelkaapa Ceutan ja Melillan oloja”, sanoi SPD:n Saksan liittopäivien jäsen Lars Castellucci.

Suomi priorisoi oman maansa edun laittoman massamuuttoliikkeen edelle

Suomen hallitus oli aiemmin ilmoittanut, että se aikoo tehdä käännytyksiä Venäjän vastaisilla rajoilla, joilla laittomien maahanmuuttajien määrä on viime aikoina kasvanut. Perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen perusteli siirtoa maailmalle: ”Meidän on muutettava voimassa olevia kansainvälisiä sopimuksia, ja tämän on tapahduttava myös EU:n tasolla.” Tämä on ainoa tapa, jolla Eurooppa voi todella suojella perusoikeutta turvapaikkaan.

Suomi puolestaan sai tukea EU:lta. ”Se, mitä hallitsemattomaan muuttoliikkeeseen muutenkin pitäisi soveltaa, on sitäkin enemmän sovellettava ulkovaltojen välineellistämään muuttoliikkeeseen: Valtioiden rajojen ylittämistä ei saa rajoittaa pelkästään turvapaikkahakemuksen varauksella, vaan sitä on rajoitettava myös valtion etua koskevilla varauksilla”, CDU:n liittopäivämies Philipp Amthor sanoi lehdelle.

Suomi syyttää Venäjää siitä, että se ajaa laittomia siirtolaisia suoraan rajalle horjuttaakseen maan ja EU:n vakautta. Suomalaiset rajavartijat olivat toistuvasti havainneet, että enimmäkseen arabialaisia turvapaikanhakijoita ajettiin takseilla ja busseilla suoraan rajalle.

Lähde: Die Welt, Junge Freiheit

