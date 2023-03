Saksan terveysministeri myöntää Covid-19-rokotteiden aiheuttamat vakavat sivuvaikutukset – väitti aiemmin rokotteita ”täysin vaarattomiksi”

Liittovaltion terveysministeri Karl Lauterbach (SPD) väitti vuonna 2021, että Covid-19-rokotteet ovat ”täysin vaarattomia”.

Saksan hallituksen virallisten tietojen mukaan yli 330 000 ihmistä Saksassa on ilmoittanut Covid-19-rokotteiden aiheuttamista vahingoista. Monet heistä, myös nuoret, ovat kärsineet vakavista sivuvaikutuksista. Nyt kiistelty liittovaltion terveysministeri Karl Lauterbach (SPD), joka on tunnettu aggressiivisesta joukkorokotusten edistämisestä ja ankarasta sulkupolitiikasta, myöntää vakavien sivuvaikutusten esiintymisen. Hän kiisti niiden olemassaolon vielä kesällä 2021.

”Aivan oikein: 1:10 000:sta. Se on vakavien sivuvaikutusten esiintymistiheys”, Lauterbach sanoi yleisradioyhtiö ZDF:n Today Journal -ohjelman haastattelussa viime sunnuntaina.

”Nämä kohtalot ovat ehdottoman huolestuttavia. Rehellisesti sanottuna olen hyvin pahoillani ihmisten puolesta. Osa rokotevaurioista on todennäköisesti pysyviä. Rokotuksen jälkeisten sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ei kuitenkaan ole vielä saatavilla, ja sairausvakuutusyhtiöiden korvausvaatimukset ovat hyvin rajalliset. Joten ymmärrän ihmisiä, jotka tekevät valituksen”, hän sanoi.

Lauterbachilta kysyttiin kuitenkin heti väitteestä, jonka hän esitti twiitissä vuonna 2021. Hän sanoi, että rokotukset ovat ”täysin vaarattomia ja ilman sivuvaikutuksia”. Lauterbach väisteli ja sanoi: ”Se oli liioittelua, jonka esitin vain kerran yhdessä valitettavassa twiitissä.”

Lauterbach tunnetaan pandemian aikana joukkorokotuksia ajavasta kannastaan, mutta terveysministeri totesi viime viikolla antamassaan haastattelussa, että hän ei nähnyt terveysministeriön epäonnistuneen. Hän totesi myös, että vakavat sivuvaikutukset ovat harvinaisia.

”Niin, ettei jää väärää mielikuvaa: Vakavat rokotevauriot ovat Paul Ehrlich -instituutin tai Euroopan lupaviranomaisen tietojen perusteella suuruusluokkaa alle 1:10 000 rokotuksesta. Ei siis ole niin, että rokotevauriot olisivat niin yleisiä”, terveysministeri sanoi.

Sosiaalisen median saksalaiskäyttäjät kritisoivat Lauterbachia nopeasti, ja professori Stefan Homburg viittasi viestissään Weltwochen artikkeliin: ”Lääketehtaat, viranomaiset ja Lauterbach tiesivät sen etukäteen: sydänvaurioita lapsilla, tromboosia, aivoverenvuotoa, lisääntymiskyvyn vaurioita. Sen jälkeen kun Pfizer haastettiin oikeuteen, todisteet tulivat julkisuuteen.”

Homburg, joka työskentelee Hannoverin yliopistossa, jatkoi kirjoittamalla: ”Eilen Karl Lauterbach vahvisti haastattelussa, että hän oli ’täysin tietoinen’ rekisteröidyistä rokotevaurioista. Siitä huolimatta hän kiisti ne ja halusi jopa ajaa läpi yleisen rokotuspakon.”

Pharma, Behörden und #Lauterbach wussten es vorher: Herzschäden bei Kindern, Thrombosen, Hirnblutungen, Schäden der Fortpflanzungsfähigkeit. Nach Herausklage der #PfizerFiles hat jetzt auch die Öffentlichkeit die Beweise. Kurzer Gratis-Artikel: 1/2https://t.co/mEKodJtC2L — Stefan Homburg (@SHomburg) March 13, 2023

Die Welt-sanomalehti toi hiljattain esiin joidenkin Covid-19-rokotteista vakavasti kärsineiden ihmisten tapaukset. He ovat nyt järjestäytyneet haastaakseen rokotevalmistajat oikeuteen. Tätä pidetään vaikeana tehtävänä, kun otetaan huomioon valmistajien nauttima oikeussuoja. Monet näistä henkilöistä, kuten 20-vuotias Alina Adams, olivat täysin terveitä ennen Covid-19-rokotteen antamista. Adams sairastui päivä rokotteen ottamisen jälkeen, ja hän on nyt lähes kokonaan riippuvainen pyörätuolista. Hänellä on diagnosoitu ”rokotteen jälkeinen oireyhtymä”.

Professori Homburg kyseenalaisti myös Lauterbachin viralliset luvut, jotka hän arvioi yhdeksi vakavaksi tapaukseksi 10 000:sta.

”Lauterbach vähättelee vakavien rokotevaurioiden riskiä 1:10 000:ssa. Hänen oma ministeriönsä olettaa 1:5 000 ilman ilmoittamattomia tapauksia, mikä tekee 1:1 250 neljällä annoksella”, Homburg kirjoitti.

Rokotevalmistajien on nyt vaadittu kantavan osan vakavista haittavaikutuksista kärsineiden taloudellisesta taakasta.

Lauterbach sanoi sunnuntain haastattelussa vaativansa, että lääkeyhtiöt osallistuisivat mahdollisiin korvauksiin. ”Lääkeyhtiöiden voitot ovat olleet kohtuuttomia, joten se olisi enemmän kuin vain hyvä ele”, hän sanoi.

Paul Ehrlich -instituutille on ilmoitettu 333 492 epäillystä haittavaikutustapauksesta ja 50 833 epäillystä vakavasta haittavaikutustapauksesta ”perusrokotuksen ja tehosterokotusten jälkeen” joulukuuhun 2022 mennessä. Vaikka lääkäreitä vaaditaan ilmoittamaan tapauksista, monet ovat valittaneet tällaiseen ilmoittamiseen liittyvästä poikkeuksellisen suuresta paperityön määrästä ja siitä, että niiden täyttämiseen kuluvasta ajasta ei makseta korvausta, mikä ei kannusta heitä ilmoittamaan asiasta.

Covid-19-rokotteisiin liittyviä vakavia sivuvaikutuksia ovat muun muassa halvaantuminen, sydäntulehdus ja neurologiset vauriot.

Lähde: Remix