Saksan ”vale-isät”: Mr Cash Money -niminen nigerialainen maahanmuuttaja väittää, että hänellä on 24 ulkomaalaista lasta

Nigerialainen maahanmuuttaja ansaitsee 22 000 euroa kuukaudessa sosiaaliturvamaksuja ja kutsuu itseään ”Mr. Cash Money” -nimellä. Hän omistaa myös useita luksusautoja.

Ulkomaalaiset huijaavat Saksassa veronmaksajilta miljoonia väittämällä, että heillä on ulkomaalaisia lapsia, jotka eivät todellisuudessa ole heidän lapsiaan, ja huijauksiin osallistuneet naiset saavat sosiaalietuuksia ja oleskelulupia.

Julkisrahoitteinen RBB ja ARD ovat laatineet tutkivan raportin ”vale-isien” räjähdysmäisestä lisääntymisestä. Raportissa esitellään Jonathan A., joka on tunnettu siitä, että hän poseeraa saksalaisten luksusautojensa kanssa Nigeriassa, vaikka Saksan viranomaiset ovat katsoneet hänen olevan ”varaton”. Maahanmuuttaja tienaa saksalaisilta veronmaksajilta niin paljon, että hän on nimennyt itsensä ”Mr. Cash Money”.

Julkisen median mukaan saksalaiset veronmaksajat maksavat hänen 24 lapsestaan eri naisilta, jotka ovat pääasiassa Afrikan maista. Nigeriassa syntynyt Jonathan A. on sittemmin saanut Saksan kansalaisuuden. Tämän seurauksena kaikki hänen lapsensa syntymäpaikasta riippumatta saavat automaattisesti kansalaisuuden, ja perheenyhdistämisen kautta äidit, lapset ja heidän sukulaisensa saavat automaattisesti oikeuden oleskella Saksassa. Jonathan A:n tapauksessa tämä määrä on tällä hetkellä 94 henkilöä.

Hän ansaitsee noin 22 000 euroa sosiaaliturvamaksuja eri lapsistaan, ja lisäksi hänellä on vireillä kaksi isyyshakemusta. Siitä huolimatta maksujen maksamisesta vastaava virasto luokittelee miehen ”varattomaksi”, koska hän ei ansaitse tuloja mistään työstä.

Hän viittaa erityisesti Jonathan A:han ja sanoo, että hän olettaa ”isyyden tunnustamisen järjestelmällistä väärinkäyttöä”.

”Vale-isyydessä on kyse siitä, että ihmiset, joilla ei oikeastaan ole mitään mahdollisuuksia jäädä Saksaan, voivat jäädä Saksaan. Nämä ihmiset ovat valmiita maksamaan tästä rahaa, yleensä sille henkilölle, joka ottaa vale-isyyden vastaan.”

Toisin sanoen naiset maksavat Jonathan A:lle siitä, että hän tunnustaa lasten isyyden, jotka eivät todellisuudessa ole hänen. Nämä naiset saavat puolestaan oikeuden asettua Saksaan ja saada sosiaalietuuksia itselleen ja lapsilleen.

Ongelmaa pahentaa se, että isyydestä valehteleminen ei ole Saksassa rikos.

Järjestelmällinen hyväksikäyttö

Jonathan A. ei ole läheskään ainoa. Viranomaiset arvioivat, että tällaisia tapauksia on viime vuosina ollut kymmeniä tuhansia. Hänen tapauksensa osoittaa kuitenkin, kuinka suureksi ongelma on kasvamassa.

ARD tarkasteli sisäministeriön aineistoa vuodelta 2017, ja ministeriö totesi tuolloin, että ”veronmaksajille aiheutuva vuotuinen valtakunnallinen taakka” on yli 150 miljoonaa euroa. Tämä oli kuitenkin yli seitsemän vuotta sitten, jolloin Saksaan iskenyt siirtolaiskriisi oli vasta pääsemässä vauhtiin. Tuoreempia tietoja ei yksinkertaisesti ole saatavilla, mutta ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tämäkin luku olisi kasvanut räjähdysmäisesti korkeammaksi samaan aikaan, kun maahan on tullut ennätysmäärä ulkomaalaisia.

Raportin toinen kirjoittaja Andreas Keppke kertoi ARD:lle ja RBB:lle, että Jonathan A:n tapauksessa ”pelkästään tämä mies maksaa sosiaaliturvajärjestelmälle huomattavasti yli 1,5 miljoonaa euroa vuodessa”. Keppke johtaa ryhmää, joka arvioi, kuinka paljon veronmaksajia huijataan isyyden väärinkäyttötapauksissa.

Isyyspetoksen todellista laajuutta on kuitenkin vaikea selvittää. Tietosuojan ja yksityisyyden suojan varmistamiseksi ei ole olemassa keskitettyä tietokantaa, jossa seurattaisiin kaikkia hakijoiden lapsia isyystapauksissa. Eri virastojen ja toimistojen sekamelska ilmoittaa kuitenkin poikkeuksellisista tapauksista maahanmuuttoviranomaisille. Tämän vuoksi todellista kuvaa petosten määrästä on vaikea saada, koska täydellisiä tietoja ei yksinkertaisesti ole saatavilla.

Saksan maahanmuuttajat tyhjentävät maan rahakirstuja, vaikka vasemmistopuolueet väittävät, että monimuotoisempi yhteiskunta on Saksan rikkaus ja voimavara, se ja auttaa rahoittamaan eläkejärjestelmää.

”Maan hyvinvointijärjestelmä, jota aiemmin kutsuttiin Hartz IV:ksi, mutta joka nyt on nimetty uudelleen kansalaisrahaksi, virtaa nyt maan maahanmuuttajille, vaikka heidän osuutensa Saksan kokonaisväestöstä on pieni. Joissakin Saksan osavaltioissa he saavat yli 70 prosenttia kaikesta sosiaaliturvasta samaan aikaan, kun palveluja ja etuuksia leikataan saksalaisilta koko maassa.

Kaiken kaikkiaan 62,6 prosenttia kaikista sosiaaliavun saajista on maahanmuuttajia, ja 15-25-vuotiaiden ikäryhmässä tämä luku nousee 71,3 prosenttiin.”

Rikossyytteet Berliinissä

Vaikka rikossyytteet ovat harvinaisia, Berliinissä on parhaillaan oikeudenkäynnissä 10 vietnamilaisen ryhmä, jota syytetään ”ihmisten salakuljettamisesta valeavioliittojen ja vale-isyyden tunnustamisen avulla”.

Tämä ryhmä löysi kodittomia saksalaisia miehiä ja maksoi heille siitä, että heistä tuli vietnamilaisten naisten lasten ”isiä”, ja antoi kodittomille miehille 500-1 500 euroa isyyden tunnustamisesta. Vastineeksi lasten äidit maksoivat ryhmälle jopa 35 000 euroa laittomasta palvelusta. Berliinin syyttäjä Frank Pohle syyttää miehiä ainakin 20 lapsen ja heidän äitiensä kanssa tehdystä huijauksesta, jotta äidit saisivat oleskeluluvan Saksaan.

Saksalaismedian raportin mukaan viranomaiset valmistelevat parhaillaan uusia lakeja, joiden avulla näitä huijauksia voidaan torjua; tapauksissa, joissa valtio on tunnustanut lapsella olevan saksalaisen isän, tätä toteamusta ”ei kuitenkaan voida kumota”.

Viranomaiset eivät myöskään tarkista, että väitettyjen isien ja heidän väittämiensä lasten välillä on jonkinlainen sosiaalinen yhteys. Toisin sanoen näiden väitteiden takana ei ole todellista vastuuvelvollisuutta, vaan ainoastaan paperityötä, joka on esitettävä.

Lähde: Remix