Saksan vasemmistohallitus palkitsee itsensä talouden romahtamisesta ja valtavista budjettivajeista huolimatta.

Vaikka Saksan talousarviossa on valtavia aukkoja, jotka ovat johtaneet julkisten palvelujen leikkauksiin ja kohdistuneet maanviljelijöihin veronkorotuksin, Saksan hallitus antoi juuri itselleen valtavia palkankorotuksia ja korotti maan kasvavan virkamiesluokan palkkoja. Kyseessä on itse asiassa suurin korotus vuosikymmeniin, ja se maksaa Saksan veronmaksajille 979 miljoonaa euroa lisää vuodessa.

Valtion virkamiehet alkavat kerätä suurempia palkkoja maaliskuussa, jolloin esimerkiksi maan presidentin kuukausipalkka nousee 23 003 euroon 21 625 eurosta kuukaudessa, mikä merkitsee 6,37 prosentin korotusta. Myös liittokansleri Olaf Scholz voi odottaa palkankorotusta, sillä hänen palkkansa nousee 22 083 euroon 20 702 eurosta.

Myös ministereiden palkat nousevat 7 prosenttia, 16 816 eurosta 17 990 euroon. Samalla kuitenkin myös heidän eläkkeensä nousevat, sillä mitä enemmän virkamiehet ansaitsevat, sitä suurempi on heidän eläkkeensä.

Jo neljän vuoden jälkeen hallituksen jäsenen eläkeoikeus on 27,74 prosenttia hänen palkastaan. Esimerkiksi Olaf Scholzin kuukausittainen eläkemaksu on tämän mittarin mukaan 6 117 euroa kuukaudessa, kun se aiemmin oli 5 734 euroa. Tämä on jo nyt enemmän kuin useimmat saksalaiset ansaitsevat pelkkänä palkkana ja tähtitieteellisesti enemmän kuin useimpien saksalaisten eläkemaksut jopa elinikäisen työuran jälkeen.

Maaliskuun 1. päivästä alkaen ylemmän virkamieskunnan virkamies ansaitsee 298 euroa enemmän kuukaudessa, mikä vastaa 10,73 prosentin korotusta. Ylemmän opetusalan virkamies, johon lukion rehtorit kuuluisivat, ansaitsee 458 euroa kuukaudessa aiempaa enemmän.

Hallitus on jo sopinut palkankorotuksista, ja ne lisäävät virkamiesten ja eläkkeellä olevien virkamiesten palkkaa 979 miljoonaa euroa.

Saksan hallituksella on edessään rahoituskriisi sen jälkeen, kun maan korkein oikeusistuin, perustuslakituomioistuin, päätti, että hallituksen yritykset siirtää rahaa budjetissa koronavirusrahastoista muihin käyttötarkoituksiin olivat perustuslain vastaisia, minkä seurauksena budjetissa on valtava 60 miljardin euron aukko. Tämän seurauksena hallitus on nyt turvautunut leikkauksiin muilla aloilla, muun muassa maanviljelijöiden osalta, mikä on herättänyt laajoja protesteja.

