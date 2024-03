Sápmi: 30% saamelaisnaisista väkivallan uhreja

Vastikään julkaistun tutkimuksen mukaan saamelaiset naiset ja tytöt kohtaavat runsaasti seksuaalista, ruumiillista ja henkistä väkivaltaa. Erityisessä vaarassa ovat alle 45- vuotiaat naiset sekä HBTQ-saamelaiset.

Väkivallantekijöinä ovat usein naisten kumppanit, pääasiassa saamelaiset miehet.

Uumajan yliopiston Saamelaiskäräjien tilauksesta tekemä tutkimus kertoo, että 50% saamelaisnaisista on kokenut seksuaalista väkivaltaa, 30% on pahoinpidelty ruumiillisesti ja 70% on henkisen väkivallan uhreja.

Tutkimus myös paljastaa, että kaltoin kohdellut saamelaisnaiset jäävät väkivaltaiseen suhteeseen. Naiset pelkäävät jäävänsä syrjään saamelaisesta yhteisöstä ilmoittamalla pahoinpitelyistä. Eroamalla väkivaltaisesta puolisosta naiset myös pelkäävät menettävänsä saamelaiselle identiteetille tärkeän maankäyttöoikeuden.

Saamelaiset naiset ja tytöt yrittävät suojella saamelaista yhteisöä käsittelemällä kohtaamansa väkivaltaa yhteisön sisällä, kertomatta siitä ulkopuolisille. Pahoinpitelyistä ja seksuaalisesta sekä henkisestä väkivallasta ei ilmoiteta poliisille tai muille viranomaisille.

Uumajan yliopiston tutkimusryhmään kuuluneen Jennie Brandénin mukaan saamelaisiin naisiin kohdistuva väkivalta ja kaltoin kohtelu on suuri ongelma ja uhrien määrä suuri. Hän toivoo hallitusten ohjaavan määrärahoja sekä voimavaroja Saamelaiskäräjille väkivallan kitkemiseksi.

”On syytä antaa Saamelaiskäräjille erityinen tehtävä ja voimavarat ongelman käsittelemiseksi”, Brandén sanoo. ”Ja oltava mukana antamassa tukea väkivaltaa kohdanneille saamelaisnaisille”.

Jennie Brandénin mukaan oppia tulisi ottaa Norjasta.

”Norjassa on erityisiä keskuksia sosiaalitoimen puitteissa, jotka toimivat saamelaisyhteisössä. Tällaisia saamelaisten terveyteen ja sosiaalityöhön erikoistuneitten keskusten perustaminen on yksi keino auttaa”, Brandén summaa.

Lähde SVT