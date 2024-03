Serbian presidentti antaa arvoituksellisen varoituksen kansakunnalle

Serbian presidentti Aleksandar Vučić yllätti kansansa tiistai-iltana antamalla salamyhkäisen varoituksen lähestyvästä mutta määrittelemättömästä suuresta uhasta, jonka oletetaan ilmenevän lähipäivinä. Presidentti kirjoitti tulevasta haasteesta Facebook-sivullaan tiistai-iltana 26. maaliskuuta, eikä ole sen jälkeen jatkanut asiasta.

”Serbiaa odottavat vaikeat päivät”, Vučić kirjoitti. ”Tällä hetkellä ei ole helppo sanoa, millaisia uutisia olemme saaneet viimeisten 48 tunnin aikana, [mutta] ne uhkaavat suoraan elintärkeitä kansallisia etujamme, sekä Serbiaa että [Republika] Srpskaa.”

Serbitasavalta (Republika Srpska, RS) on toinen kahdesta naapurimaan Bosnia-Hertsegovinan muodostamasta autonomisesta alueesta, ja 83 prosenttia sen väestöstä on etnisiä serbejä. Toinen kokonaisuus on bosnialaisten ja kroaattien hallitsema ”Bosnia ja Hertsegovinan liittovaltio”. Moni pitää Serbitasavallan Republika Srpskaa usein Serbian nukkevaltiona, koska nämä kaksi maata ovat läheisessä ystävyys- ja yhteistyösuhteessa.

Presidentti Vučićin viesti jatkui:

”Esittelen tulevina päivinä Serbian kansalle kaikki edessä olevat haasteet. Siitä tulee vaikeaa, vaikeinta tähän mennessä. Me taistelemme. Serbia voittaa.”

