Suomi toimittaa 321 uutta panssariajoneuvoa Ruotsin puolustusvoimille

Ruotsin puolustusvoimat saa lähivuosina 321 uutta panssariajoneuvoa. Puolustusmateriaalihallinto (FMV) on allekirjoittanut tilauksesta sopimuksen suomalaisen Patria Land Oy:n kanssa. Ruotsissa ajoneuvon tuotenimi on panssaroitu miehistönkuljetusvaunu 300, (Suomessa nimetty Patria 6×6 -ajoneuvoksi).

FMV:n allekirjoittama sopimus koskee 321 panssariajoneuvoa ja niihin liittyviä aseasemia, jotka toimitetaan Ruotsin puolustusvoimille. Sopimuksen arvo on noin 470 miljoonaa euroa.

”Tämä on merkittävä lisä armeijalle, joka saa erittäin tehokkaan panssaroidun taisteluajoneuvon. Hyvän yhteistyön ansiosta toimittajan ja Suomen puolustusvoimien kanssa voimme tehdä tämän tilauksen ja saada toimitukset nopeasti”, sanoo FMV:n armeijan materiaaliliiketoiminta-alueen johtaja Jonas Lotsne tiedotteessa.

Ajoneuvoja tullaan käyttämään moottoroidussa, ilmatorjunta- ja tykistöyksikössä.

Tilaus on seurausta tutkimus- ja kehityssopimuksesta Common Armored Vehicle System (CAVS), joka on monikansallinen yhteistyö Ruotsin, Suomen, Latvian ja Saksan sekä teollisuusyritys Patrian välillä. Sen tavoitteena on kehittää panssariajoneuvojärjestelmä, joka perustuu osallistujamaiden yhteisiin vaatimuksiin. Ruotsi liittyi CAVS:ään vuonna 2022.

”On ennätysnopeaa valmistaa sarjavalmisteinen ajoneuvo näin lyhyessä ajassa. Onnistuminen on yhdistelmä CAVS-yhteistyöhön liittymisestä ja mukautusten minimoimisesta Ruotsin puolustukseen. Olemme ottaneet käyttöön mallin, joka on jo olemassa, ja tehneet vain vähäisiä mukautuksia Ruotsin erityisvaatimuksiin. Nyt Ruotsin puolustusvoimat saa käyttöönsä vaatimukset täyttävän ajoneuvon, joka toimitetaan nopeasti ja ajallaan”, sanoo panssaroitujen miehistönkuljetusvaunujen FMV:n osastopäällikkö Johan Lampinen.

Suurin Ruotsissa tehtävä mukautus on maantukijärjestelmän integrointi ajoneuvoihin.

Ajoneuvot varustetaan suojautumisominaisuuksilla savukranaattijärjestelmän ja automaattisen sammutusjärjestelmän muodossa sekä puolustusjärjestelmällä, jossa on päällekkäinen aseasema. Aseasema voidaan varustaa raskailla konekivääreillä, kranaatinheittimillä ja panssarintorjunta-aseilla.

Ruotsin puolustusvoimille on jo toimitettu 20 ajoneuvon esisarja. Tilaus sisältää miehistönkuljetusajoneuvojen lisäksi myös taistelunjohtoajoneuvot ja lääkintäkuljetusajoneuvot. Ensimmäisenä Ruotsin puolustusvoimille toimitetaan miehistönkuljetusajoneuvot, ja toimitukset alkavat ensi vuoden alkupuolella. Sen jälkeen tulevat muut ajoneuvovaihtoehdot lähivuosina. Toimitukset jatkuvat vuoteen 2030 saakka.

Lähde: Fria Tider